Karoglan otkrio lošu vijest: Melnjak otpao do kraja sezone! Neki se sad moraju nametnuti...

To je stil, to je možda i najbolja momčad treće lige. Mislim da smo bili dobri do 80. minute kad smo pali i počeli raditi nerezonske stvari. Imali smo sedam, osam izrazitih prilika, a golman Ploča je bio jako dobar. Po pitanju dubine moramo biti bolji, započeo je nakon pobjede protiv Jadrana LP u osmini finala Kupa trener Hajduka Mislav Karoglan.

Nisu uspjeli aktualni branitelji naslova u prvom poluvremenu poslati loptu u mrežu domaćina, ali su to Pločani napravili sami u nastavku te je do kraja poentirao još Sahiti za konačnih 2-0 (0-0).

- Kup je varljiv, tu moraš biti pravi i sa stavom. Ne možete danas momcima govoriti o stavu, kad se sve zbroji, moja poruka bi bila da moramo biše napadati dubinu, to je apsolutno - objasnio je Karoglan.

A velik će problem za Hajduk u nastavku sezone biti i izostanak Darija Melnjaka (31) koji će morati na operaciju križnih ligamenata nakon povrede na utakmici protiv Slaven Belupa (0-2). Tu je vijest saznao baš na rođendan...

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Potresla me ozljeda Melnjaka, imao sam plan u koji sam bio uvjeren da bi mogao funkcionirati. Bit će spreman za iduću sezonu. Izgubio sam igrača koji je dobar u čitanju prostora i polivalentan. Sigurno ti je kao treneru žao i smeta te, a svaki igrač Hajduka sad mora dati više - objasnio je Karoglan pa se osvrnuo na nadolazeću utakmicu protiv Rudeša u ligi:

- Prilika je to za druge jer smo bez niza igrača, očekujem da se neki nametnu. Sigur ima problem sa gležnjem, ali to je 'dan za dan'. Igrač Hajduka gori od želje da zaigra, a ono što je bitno da nam stav bude pravi - zaključio je.