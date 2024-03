Karoglan čestitao Dan žena pa poručio: 'Sigura bih klonirao! Dinamo? Nije mi iznenađenje'

Ozljede su se okomile na Hajduk posljednjih dana, neki su i izraubani, ali Splićani nemaju izbora. Moraju nizati pobjede kako bi dočekali pakleni početak travnja i derbije s Dinamom u dobroj atmosferi i zadržali korak za neumoljivom Rijekom u proljetnom dijelu sezone.

Hajduk u subotu od 17.10 gostuje kod Gorice u 26. kolu HNL-a. Sjećanja gostima nisu baš najljepša iz prvog ovosezonskog turopoljskog sraza. Tada su pod palicom Ivana Leke vodili pa izgubili 2-1. U međuvremenu je on otišao, na klupu se vratio Mislav Karoglan koji je na Poljudu slavio 3-0 protiv momčadi Dinka Jeličića.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ovaj put trener Splićana muku muči s ozljedama. Nema Žapera, Melnjaka i Perišića, Ferro se tek oporavio od ozljede, a nisu mu na raspolaganju ni, Josip Brekalo, Fahd Moufi i Filip Uremović. Na sreću navijača 'bilih', konačno je sve manji popis u rubrici ozlijeđenih jer su se oporavili Nikola Kalinić i Zvonimir Šarlija.

Karoglan je na press konferenciji najavio utakmicu protiv Gorice koja je posljednjih godina često znala zapapriti Hajduku i uzeti mu vrijedne bodove.

Kakvo je zdravstveno stanje?

- Izazovno je, ali uvijek kažem da dobre stvari moraju proći kroz iskušenja, tako je i sada. Šarlija i Nikola Kalinić će biti danas na treningu, Brekalo će preskočiti Goricu, za Lokomotivu bi trebao biti okej. To su novosti. Ferro je odradio nekoliko treninga, trebao bi konkurirati za utakmicu.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gorica u proljetnom dijelu sezone ima čak sedam poraza. Ovo je jedna od utakmica kada se bodovi unaprijed upišu.

- To je i dalje šesta momčad lige, izgubili smo zadnji put u Gorici, bit će kao sve druge utakmice. Jako teška i moraš biti na visokoj razini da pobijediš bilo koga u gostima. Momci su opušteni, znaju o čemu se radi. Gorica je al pari s drugim ekipama, s te strane nema opuštanja jer znaju da to nije realno. Rekli smo da će Rudeš kad tad nekoga pobijediti, HNL je ozbiljna liga, neki igrači koji dođu izvana se iznenade kad vide kolika je to kvaliteta. Teško im se nametnuti.

Dinamo je pobijedio PAOK, kako komentirate?

- Dinamo imao ogromno iskustvo igranja u Europi, ne možeš to izbrisati, to mi nije iznenađenje, iskustvo igranja u Europi je neprocjenjivo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kakva je atmosfera bila na treninzima?

- Puno je lakše kad imaš puni tjedan, pokušali smo osvježiti neke igrače koji su preopterećeni, igrali su pod ozljedama. Moramo odraditi ovu dionicu sa stopostotnim učinkom da bismo se rekuperirali pred onaj tjedan.

Još jedno gostovanje Hajduka i opet je stadion rasprodan, ništa novo, rekli bismo.

- To uvijek kažem stožeru i igračima, da ne gledaju protivnika i ne analiziraju kroz nekakve male utakmice, to nije ogledalo kad igraju Hajduk, Dinamo, Rijeka i Osijek. Posebno mi gdje ćemo napuniti svaki stadion i onda su protivnici motivirani u ambijentu u kojem bi htjeli igrati često, za njih je posebno kad igra Hajduk. To je referenca drugačijeg omjera, često su momčadi bolje protiv jačih ekipa i razina stresa je manja. Moramo biti pravi i ne dati level samopouzdanja protivniku, nametnuti se i ići po gol, jedini put da budeš uspješan..

Elez i Prpić prvi izbor na poziciji stopera za Goricu?

- Nije daleko od tog, vidjet ćemo još. Imamo četiri stopera u kadru.

Jesu li se neki igrači tijekom ovog tjedna nametnuli, hoćete li mijenjati što u sastavu?

- Imam dvije dileme, ali jako bitan je današnji trening da vidim stanje igrača. Imat ćemo poneku promjenu obzirom na izostanke, dva, tri nova igrača možemo očekivati.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kakvo je stanje Nikole Kalinića, hoće li krenuti od prve minute?

- Od početka sigurno neće, jako smo oprezni s njim, opteretili smo ga u tom početku, a znali smo da idemo u rizik. Treba biti jako pažljiv, ono što je bitno da ga imamo zdravog, on nam je važan u bilo kakvoj minutaži.

Jeste li radili na kreaciji i realizaciji?

- U onom nizu Belupo, Rudeš, Varaždin smo kreirali dosta, Istra je bila napadački naša najlošija utakmica. Ostali smo kratki, stalno radimo i taj dio nastojimo ubrzati. Očekujem da neki igrači dižu formu, želiš dati kredit određenim igračima u tom malom padu forme.

Kako vidite poziciju Dajakua, je li bolji kad krene s klupe ili mogao bi krenuti od prve?

- Vidjet ćemo. Statistika je varljiva. Igrao je sjajne utakmice protiv Lokomotive i Gorice kad je igrao od početka, on je drugačiji profil od drugih, kvalitetan je igrač.

Hajduk ima preko sto tisuća navijača, puno je navijačica i Dan žena je, imate li poruku za njih?

- Svim majkama, sestrama i ženama želim sretan Dan žena. Imamo mi puno više od sto tisuća navijača, imamo ih valjda milijun. Više, milijun, dva.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako komentirate poziv Perišiću i pretpoziv Siguru?

- A što ću Perišića komentirati. A Sigur je ekstreman talent. Ne znam je li bolji u vezi ili na boku. On me oduševio. Jedan momak koji ima poseban mentalitet, ima određenu razinu pozitivne arogancije. To mi se jako sviđa. Ima nešto prkosno u njemu i stvarno očekujem enormne stvari od njega. Jedan potencijalno veliki dobitak za hrvatski nogomet.

Nije jedini polivalentni igrač, imali smo Tudora i Juranovića?

- Drugačiji su, Niko je više organizator s te desne pozicije. Gdje je bolji? Ovisno o sustavu, velika dilema. Ciljao sam da je bolji u vezi gdje je jako dobar, a na bočnom je tako raznovrstan i tako drugačiji od svih. Volio bih ga klonirati. I to s 20 godina, prezreo je i drugačiji. Pukštas ima poseban mentalitet, ali ovaj ima neku drugačiju notu arogancije. Ne da na se. Pukštasa lupaš i on ide dalje. Sigur ima nešto naše, prkosno i drsko, nikada ne prijeđe granicu. Jedan igrač koji je poseban u tom smislu i vidim kompletan paket. Baš rijetko da dijete tako izađe s kompletnim paketom. Rijetki su vezni s takvom startnom brzinom i da je tehnički kvalitetan. Ima stvari gdje se može popraviti, da igra s manje dodira. Na bočnoj poziciji strašno dribla, baš je ogroman potencijal.

Perišić putuje s momčadi?

- Perišić je s nama stalno. U tom smjeru kad imamo mjesto na klupi, zašto ne.