Karoglan otkrio kad se Kalinić vraća i dodao: Jedno me pravilo smeta, dobro da ga mijenjaju...

Mislav Karoglan (41) uspješno je zaključio prvi dio sezone s Hajdukom i nastavio niz bez poraza još devet utakmica uz onih 12 prošlogodišnih, bijeli su dočekali Božić na prvom mjestu sa sedam bodova i dvije utakmice više od Dinama, a šest više od Rijeke, koja ima utakmicu manje.

A lako se moglo dogoditi da Karoglan nakon otkaza Ivana Leki ne završi na Poljudu.

- Sad to mogu reći, dan prije dolaska u Hajduk sam se borio ući u jedan klub u inozemstvu, u državu koja nije nimalo atraktivna. Bio sam jako blizu preuzimanja jedne momčadi, ali Bog to vodi i nije sve uvijek lako razumjeti. Radilo se o dan-dva, bio sam iznenađen, sve se jako brzo odvilo, ali to je tako u ovom poslu - kazao je Karoglan za Dalmatinski portal.

Komentirao je izvedbe Marka Livaje (30) i što od njega očekuje.

- Puno pričam s Markom. Iskreno pričam u svlačionici, to je moj stil. Ja sam takav tip, to mi je najbitnija stvar. Marko je naš taktički najobrazovaniji igrač. Igrao je u Italiji, prošao trenere koji su jaki u tom segmentu. Ne tražim od njega da bude Mierez u fazi obrane. Ima ogromne sposobnosti u fazi napada i ne paše nam da dođe preumoran u obećavajuće situacije, ali da protivnika odsječe i usmjeri, to mora. Ne on, nego bilo tko. Inače ćemo se morati puno više braniti - rekao je pa ga usporedio s Brunom Petkovićem, kojega su kapetani HNL-a izabrali za igrača godine:

- Imaju neke sličnosti, ali Marko je bolji strijelac s boljim šutom. Lijeva noga Marku je nemjerljivo bolja. Nisu oni isti, teško je uspoređivati igrače, ali svakako su obojica na toj poziciji klasa za sebe u ovoj ligi.

U zimskom prijelaznom roku bi, kaže, volio dovesti igrače na lijevom boku i lijevom krilu. U napadu stiže novo-staro pojačanje, Nikola Kalinić (35).

- Imali smo iskren razgovor. Sam je rekao da mu trebaju pripreme za pripreme, da i on vidi gdje je. Tek kad dođe lopta, odgovori će doći. Ja ne vidim nijedan razlog da ne bude od pomoći. On se 3. siječnja priključuje momčadi, ulazi u rad s loptom. Hoće li trebati raditi adaptaciju, to ćemo vidjeti s trenerima Veršićem i Plenčom. Nikola je realan i jako je bitno imati zdrav odnos. Kad nema šumova u komunikaciji, onda je sve jasno. Na koncu sam ja trener i odlučujem koliko će tko igrati, za to sam plaćen. A donosim ih po tome što mi pokazuju treninzi i utakmice. Da ne mislim da Kalinić može pomoći, ne bih ga vraćao - kazao je Karoglan.

O mogućem dolasku Ivana Perišića (34) nema informacije, kao ni njegovu oporavku, a volio bi ga vidjeti kad god to bude moguće.

Suđenje mu je, kaže, bilo bolje nego prošle sezone, a Dinamo i Rijeku vidi kao protukandidate za naslov. Što se njihovih odgođenih utakmica tiče i izjave Zvonimira Šarlije da je prvenstvo neregularno, s tim se ne slaže.

- Nije prvenstvo neregularno, muči me jedino što se rosteri mijenjaju. Volio bih da se barem jedno kolo odigralo prošle srijede, 20. prosinca, jer se to moglo. To pravilo o odgađanju je definitivno pogrešno i dobro je da su ga promijenili za narednu sezonu - rekao je Karoglan.