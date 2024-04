Karoglan uoči novog derbija s Dinamom: Misli su mi lutale za Uskrs, a titula je dohvatljiva!

Ako navijačima Hajduka nešto teško pada, onda su to domaći porazi od najvećeg rivala Dinama. Ovaj zadnji, subotnji, bio je posebno bolan jer je po svemu sudeći stavio točku na "i" šampionskim ambicijama. Pitanje svih pitanja je jesu li se igrači Hajduka oprostili od šoka i mogu li u srijedu odigrati novu utakmicu neopterećeni onim što se događalo u prošloj, mogu li istrčati na teren i konačno prikazati igru kakvu od njih svi očekuju, mogu li izboriti plasman u finale Kupa.

Trener Hajduka Mislav Karoglan obratio se javnosti u utorak prijepodne uoči novog derbija s Dinamom u Kupu.

Kako ste proveli Uskrs nakon poraza?

- A kako ću ga provesti, nije bio najsretniji, veliki je praznik, moraš ispoštovati obitelj, ali misli lutaju...

Kako pripremiti momčad kojoj je palo samopouzdanje?

- Imali smo kratak sastanak, dobar trening, danas ćemo opet trenirati momci smatraju da su zaslužili više, bolji rezultat, s te strane je bilo pozitivno..

Ako budu penali, može li Perišić ući i biti jedna od izvođača?

- Penale možeš vježbati ali utakmica nosi poseban psihološki moment. Perišić? Iz dana u dan donosimo odluke u kojem smjeru ćemo ići.

Kakvo je zdravstveno stanje, pogotovo s Livajom i koga planirate za stopere?

- Melnjak i Žaper out, Uremović i Livaja upitni, kostur momčadi koji je cijelo vrijeme out i to se vidi. Da je Dinamu Petković ili Rijeci Selahi out... Melnjak ponajbolji bek lige, Uremović ponajbolji stoper lige, Livaja i Kalinić nisu skupa odigrali skupa... Stoperi? Vidjet ćemo, nemamo previše raspoloživih...

Što očekujete sutra? Očekujete li taktički drugačiji Dinamo?

- Očekujem opušteniji Dinamo. Bolje je biti bez prave prilike na utakmici i zabiti gol, nego ih imati pet bez da zabijete gol. Važno je proći dalje. Vidjet ćemo možemo li se osvježit i proći u finale Kupa, a prvenstvo je još dohvatljivo, vidjet ćemo. Rezultat je jedini bitan, sve drugo se zaboravlja. Očekujem da ćemo biti bolji u polufinalu, ako ćemo biti lošiji, nećemo proći, očekujem da budemo dobri i da zabijamo golove. Moramo biti spremni na 120 minuta, obje će momčadi biti umorne, klupe bi mogle biti ključne. Ne znam kakvo je stanje u Dinamu, zanima me moja momčad, očekujem da imamo 20 spremnih momaka za borbu od 120 minuta. Moramo imati spremnih šest zamjena, čeka nas jako teška utakmica.

Može li se očekivati Josipa Brekala među prvih 11 protiv Dinama?

- Bila je procjena da nakon Zrinjskoga nije za početnu postavu. Vjerujem da će on potvrditi klasu što prije, smatrao sam da mu nedostaje određeni postotak i da je ozljeda trebala vrijeme.

Kakve ste pouke izvukli iz derbija, što morate promijeniti kako bi prošli u final Kupa?

- Mislim da smo bili bolji u dobrom dijelu susreta, morali smo završiti naše šanse, prvi gol je jako važan, moramo biti hrabriji u završnici.

Kakav odaziv gledatelja očekujete?

- Vjerujem da će biti pun stadion, nema razloga da ne bude drugačije

Hajduk se muči u velikim utakmicama...

- Već imamo dovoljan uzorak. Utakmice s Rijekom i Dinamom su mogle otići i u drugom smjeru. U prvom mandatu su mi derbiji bili najbolji u smislu igre i rezultata, stvari su se malo promijenile. Nemam odgovore na sva pitanja, ali realno, ta dva zadnja derbija mogla su završiti i drugačije. Ne kažem da smo bili puno bolji, ali obje su mogle završiti drugačije.

Je li Diallo završio s igrama u Hajduku, možete li vi stati iza Hrgovića i dati mu minutažu?

- Ja stojim iza njega, vratio sam ga iz Solina, općenito iza mladih, igramo s četiri mlada igrača, a borimo se za naslov. I Čuić je imao neke minute.... Toliko puta sam rekao da je Diallo davao dobre minute nakon ozljede Melnjaka, ali nakon što se vratio s Afričkog kupa, nije dobro. Ali nitko nije prekrižen, svima dajemo podršku i poticaj da se vrate u formu.

Hoće li upute krilima biti drugačije ako će igrati s Kalinićem, a ne s Livajom?

- Krila moraju napadati dubinu. Nikola i Marko su drugačiji profili igrača, ono što je problem je koliko mu dati minuta, kako i s kim završiti utakmicu...

Što je s Kalikom, dugo je bio u konkurenciji, zadnje dvije utakmice ga nema?

- Imao je problema s aduktorom - zaključio je strateg Hajduka.