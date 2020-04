Karpate spasio od ispadanja, a u Sloveniji bio žrtva mobbinga!

Igor Jovićević (46) sljedećih bi dana, i službeno, trebao postati novi trener Dinama. I tako ispuniti dječački san, Jovićević je još po prestanku igračke karijere (u kineskom Zhuhaiju 2004. godine) razmišljao kako će jednog dana zasjesti na klupu 'modrih'. Do te, seniorske klupe, trebalo mu je 16 godina, a post-nogometna karijera do Maksimira ga je vodila kroz Ukrajinu i Sloveniju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I u trenerskim vodama nije imao jednostavan put, u svojoj prvoj trenerskoj sezoni (2014/15.) Karpate je spasio od ispadanja iz lige. Bilo je to zlatno doba ukrajinske lige, Dinamo Kijev (Jarmolenko, Kravets, Dragović, Vida...) i Šahtar (Douglas Costa, Srna, Alex Teixeira, Luiz Adriano, Fred...) su imali novaca na bacanje, a Dnjipro je stigao do finala Europske lige. Karpati se nisu mogli mjeriti s tim velikanima, ali Jovićević je odradio odličan posao.

Godinu dana kasnije, Karpati su zagospodarili sredinom prvenstvene ljestvice, od borbe za ispadanje pobjegli 20-ak bodova. I to sa sličnim kadrom kao i sezonu ranije, kada se momčad spašavala od dna. Igor Jovićević je u sezoni 2016/17. preselio u Celje, kao velika želja ukrajinskih investitora. Na klupi Celja u 24 utakmice skupio je po devet pobjeda i poraza, uz šest remija, europska scena (koja nije bila klupski cilj) njegovoj je momčadi izmakla za bod. A onda je, u lipnju 2017. godine, krenuo pravi mobbing na hrvatskog trenera.

- Mi smo proljetni dio sezone odradili na sjajan način, poslije Gorice osvojili najviše bodova u tih 15 kola. I stvarno napravili dobar posao, Europa nam je izmakla samo za jedan bod. Ali, to nije niti bio naš cilj, svoje smo planove odavno nadmašili - pričao nam je tih dana Igor Jovićević, pa nastavio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Krajem sezone ponuđen mi je sporazumni raskid ugovora koji sam imao do 2019. godine. U klubu su mi ponudili kako će mi isplatiti dvije plaće, a da im ja oprostim dvije godine. Predložio sam da me isplate za još jednu godinu ugovora, a da sam im drugu spreman oprostiti, no oni se s time nisu složili. Puno stvari iz ugovora nije mi ispunjeno, nisam dobio klupski auto, a klub mi više nije plaćao ni stan ni hranu što je morao po ugovoru.

Zanimljivo, Celje je u to vrijeme već predstavilo novog 'menadžera' za sljedeću sezonu, iako je Jovićević imao važeći ugovor...

- Da, klub je tih dana doveo Tomaža Petrovića, čovjeka koji je stigao na funkciju 'menadžera'. I on je bio zadužen za formiranje stručnog stožera, imao iste ovlasti kao i trener!? Mene nitko iz kluba o tome nije obavijestio, nitko mi nije dao do znanja da više nisam trener prve momčadi. A za dva dana su počinjale pripreme. Ja sam trebao doći u Celje, a ne bih imao gdje spavati?

Igor Jovićević je u lipnju 2017. godine priču završio sljedećim riječima...

- U klubu su dali otkaz cijelom mom stručnom stožeru; dvojici pomoćnika i kondicijskom treneru. Također, raskinuli su i ugovore s 11 nogometaša poručivši im kako klub ide u stečaj - završio je tada Jovićević.

Foto: privatna arhiva

Srećom, njegovo lutanje nije dugo trajalo, Jovićević je 2017. godine preselio u Dinamo. Točnije, preuzeo je vođenje Dinama 2 nakon što je njegov prethodnik Mario Cvitanović 'preselio' na klupu prve momčadi. Igor Jovićević je tri godine uspješno vodio drugu momčad, dok su 'pravi Dinamo' u tom periodu vodili Mario Cvitanović, Nikola Jurčević i sada (još uvijek) Nenad Bjelica.

O njegovom preuzimanju seniora Dinama špekuliralo se i u svibnju 2018. godine, ali je poslije odlaska Nikole Jurčevića prednost dobio Nenad Bjelica. Igor Jovićević sada je dočekao 'svojih pet minuta', priliku za ispunjenje dječačkog sna - sjesti na klupu Dinama. U drugoj momčadi u stožeru su mu bili bivši dinamovci Marko Šarlija, Domagoj Kosić, Alen Peternac, te kondicijski trener Stipe Marina, hoće li i oni za njim među seniore? Tko zna, sve je moguće.

Igorov pokojni otac Čedomir bio je u kumskoj vezi s Josipom Kužeom, a proteklih su mjeseci na sjajan način surađivala i njihova djeca. Igor kao trener, a Marko Kuže kao team-menadžer druge momčadi Dinama.