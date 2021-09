Rusija je uspjela ne primiti gol protiv Hrvatske u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo odigravši 0-0 na moskovskom Lužnikiju pa sa sedam bodova dijeli prvo mjesto u skupini s "vatrenima"

- Ne mogu reći da sam zadovoljan utakmicom i rezultatom. U redu, jedan bod, idemo dalje. Bit ću zadovoljniji ako pobijedimo Cipar i Maltu, moramo razmišljati o tome. Previše smo se povukli - komentirao je Valerij Karpin, koji je debitirao na mjestu izbornika "zbornaje".

POGLEDAJTE VIDEO:

Aleksej Mirančuk je započeo utakmicu kao lažna devetka, a ne Fedor Smolov.

- Planirali smo da on izvlači stopere Hrvatske, ali nije baš uspijevalo, i zbog pritiska. Znali smo da će biti teško, Hrvati su pritiskali, htjeli smo odmaknuti igru s naše polovice terena. Proučavali smo Hrvatsku koja nije igrala 4-4-2 ni 4-2-3-1 nego romb i htjeli smo koristiti Mirančuka u toj zoni - kazao je Karpin.

Navijači su bili oduševljeni njegovim dolaskom na mjesto izbornika. Skandirali su mu, a neki su i prodavali šalove s njegovim likom za 900 rubalja (oko 80 kuna).

- Dok sam igrao, pojavljivao sam se i na boci votke, to je bilo normalno, ali nepotrebno je. Igrači bi se trebali fokusirati na to da privuku ljubav navijača. Sva ova pompa oko mene neće dugo trajati. Atmosfera na stadionu je izvanredna, dugo nije bilo takve na jednoj utakmici kluba ni reprezentacije. Pomogli su dečkima kad im je ponestajalo snage da se bore i dođu do ovog rezultata - kaže Karpin.

Bivši izbornik Valerij Gazzajev remi ocjenjuje pravednim.

- Igrači su osjećali želju, trudili se, ali utakmica je bila izjednačena. Ne možete reći da je bilo puno šansi, obje su momčadi igrale jako oprezno i pažljivo u obrani pa je ishod logičan - rekao je.