Karusel na slavonski način: U traktoru su proslavili naslov!

Kad klubovi u svijetu osvoje naslove to bude prava fešta. Od karusela po gradu, do velike fešte na javnim mjestima. E pa onda samo možete zamisliti kakva je fešta kada kada klub iz malog mjesta osvoji ligu. Tu bude pravi kaos.

Svi organiziraju karusel s automobilima, a oni u traktorima. Nogometaši NK Radnika iz Josipovca pokraj Osijeka osvojili su 2. ŽNL Osijek s velikih 12 bodova ispred drugog Radničkog. Ostalo je kolo do kraja, no ni to nije omelo njihove navijače da proslave naslov na originalan način.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oko 50 navijača ukrcalo se u prikolice, sa sobom su, naravno, ponijeli i pića da ne budu žedni, a onda je krenula fešta kada su upalili traktor. Veseli navijači vozili su se po Josipovcu uz trube i navijanje, a sumještani, koji su u čudu izašli na na ulice da vide što se to događa, su ih pozdravljali.

Simpatični Slavonci su oduševili sve sa svojim karuselom i proslavili još jedan naslov svoje momčadi koja će se od iduće godine natjecati u 1. ŽNL Osijek.

I to na onaj predivan, romantični način kako to nogomet i zaslužuje, gdje ima srce i dušu. Bez previše glamura i bogatstva, u što se današnji nogomet i pretvorio...