Katalonija okupila jaku 'repku', predvode ih Krkić, Xavi i Pique

Strašnu reprezentaciju okupio je katalonski izbornik Gerard Lopez za prijateljski okršaj s Venezuelom 26. ožujka u Gironi. Katalonci igraju nogometne utakmice iako još službeno nisu članica Fife, a ni Uefe, ali imaju vlastiti nogometni savez.

Stoga klubovi nisu dužni puštati svoje igrače u reprezentaciju Katalonije koja od 1912. igra prijateljske utakmice sa selekcijama diljem svijeta. Ipak, Barcelona, Girona, Espanyol i ostali klubovi s područja španjolske pokrajine Katalonije redovito puštaju svoje igrače na okupljanja katalonske reprezentacije.

Gerard Pique and Xavi have been named in Catalonia's squad to play Venezuela in a friendly. pic.twitter.com/1nsk4ZFkZH