Katastrofa Cibone: Razbila su je dva Zagrepčana, za Vukove su izgledali kao Robinson i Duncan

Momci, što vam je?? Halo, pa 90 sekundi igramo već ste naprili pet grešaka? Razbudite se, vikao je trener Cibone Josip Sesar, na prvom time-outu, kojeg je pozvao već nakon minutu i pol, kad je Mega vodila 7-0.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije se Sesar uspio ni sjesti, a već je bilo 16-2 za goste iz Beograda. Igrale su se tek tri minute, a Cibona je bila u rasulu. Gotova. Potopljena. I do kraj utakmice Zagrepčani se nisu uspjeli opraviti. Bila je to utakmica koju navijači Cibone moraju što prije zaboraviti. U napadu greška na grešku, u obranu katastrofalni... Bilo je toliko loše da su gosti u jednom trenutku imali 39 razlike i činilo se da bi mogli doći do 50.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Ciboni ništa nije valjalo, od početka nisu bili u utakmici, kao da su glavama bili negdje drugdje. I koliko god se trener Sesar trudio vratiti ih u Draženov dom, nije uspijevao. Borna Kapusta bio je u posljednjem ciklusu prvi play reprezentacije, a tako ne bi smio igrati ni prvi play petoligaške momčadi. Aco Petrović, privremeni hrvatski izbornik, gledao je utakmicu i svjestan je da je pred njim težak posao...

- Loša stvar je što je Mega razbila Cibonu, dobra stvar je što su među najboljim pojedincima Mege hrvatski reprezentativci Branković i Rudan - smatra Aco.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I to je točno. Dva najbolja igrača bila su dva dečka rođena u Zagrebu. Danko Branković, 216 centimetara visoki centar Mege, koji je bivši igrač Cibone, zabio je 18 koševa, uz sedam skokova, dok je Matej Rudan (206 cm) zabio 21 koš, uz pet skokova. Inače, Matej Rudan je najmlađi igrač u povijesti hrvatske košarke koji je zabio koš u seniorima. Imao 13 godina, kada je zabio prve seniorske koševe za Omiš.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njih dvojica izgledala su pored obrane Cibone kao Tim Duncan i David Robinson, bivši sjajni dvojac San Antonio Spursa. Uz to, Rudan i Branković zajedno su gađali slobodna bacanja 15 od 15. Bez promašaja! A znate koliko igrači takvih visina imaju problema kod slobodnih bacanja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bila je ovo utakmica u kojoj je ulog bio osmo mjesto, koje vodi u doigravanje pa je Mega pobjedom skočila na 7-10, dok je Cibona na omjeru 6-11. I svakako, najgora utakmica Cibone ove sezone. Dva igrača održala su im lekciju iz košarke. I nije poraz toliko stravičan, koliko god visok bio, stravičan je način na koji je Cibona izgubila. I na koji je ušla u utakmicu.

Najčitaniji članci