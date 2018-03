Katastrofa! Preminuo košarkaš koji je doživio infarkt na terenu

U utakmici NBA razvojne lige košarkaš Grand Rapids Drivea Zeke Upshaw (26) doživio je infarkt u ogledu protiv Long Island Netsa.

Brzo je prebačen u bolnicu gdje se borio za život od subote navečer do ponedjeljka navečer. Bitku je izgubio, pišu američki mediji, a užasnu vijest uskoro je potvrdio i njegov klub. Rezultati obdukcije otkrit će točan uzrok smrti.

Statement from the Drive: "The Drive family is mourning the tragic loss of Zeke Upshaw. He had a warm personality and was a tremendous representative of our organization both on and off the court. Our thoughts are with all of Zeke’s family and friends during this difficult time." pic.twitter.com/FxQtaJoqbG