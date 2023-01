'Kauboji', idemo po novo čudo!

Senzacija u Krakowu. Tako su svjetski mediji opisali čudesnu večer na Europskom prvenstvu 2016. Za prolazak u polufinale Norveška je trebala pobijediti Francusku, a potom Hrvatska svladati domaćina Poljsku s minimalno 11 golova razlike. Čudo? Da, tako su ga nazvali. Prvo je Norveška pobijedila Francusku, a onda je krenuo hrvatski stroj...

Hrvatska je prvo poluvrijeme dobila 15-10, u prvih deset minuta drugog dijela serijom 8-0 odlazimo na 23-10 i počeli smo vjerovati u čudo. U 46. minuti imali smo 30-13. I dosegnuli nemoguće. Večeras nam treba još jedno čudo. Treba nam pobjeda Egipta protiv Danske i naša što veća pobjeda protiv Bahreina. Danska gol razlika je +23, što znači da u slučaju pobjede Egipta od jedan razlike, mi moramo pobijediti s 22 gola prednosti. Dobije li Egipat dva razlike, mi moramo "samo" s 21 itd... Nemoguće? Ha, tako se činilo i u Krakowu...

- Puno je tu matematike, izračunali smo sve, treba biti realan. Dat ćemo sve od sebe, u to ne sumnjajte. Već smo se dogovorili da moramo ići gol po gol, loptu po loptu. To je jedina prava definicija, tako ćemo pristupiti ovoj utakmici, dat ćemo maksimum pa ćemo na kraju vidjeti gdje nas je to dovelo - rekao je hrvatski izbornik Hrvoje Horvat.

Foto: PIXSELL

Hrvatska je protiv Bahreina igrala triput. U kvalifikacijama za Olimpijske igre 2016. pobijedili smo ih 33-22, na Svjetskom prvenstvu 2019. slavili smo 32-20, a u toj utakmici u Münchenu već je na poluvremenu bilo 19-9. To je, primjerice, recept, kako bismo trebali igrati večeras. Iz te momčadi tu su Cindrić, Duvnjak, Musa, Karačić, Šipić...

Treći put pobijedili smo ih na prošlom SP-u u Kairu, bilo je 28-18. Pobjedom bismo osigurali deveto mjesto koje bi trebalo značiti kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu... Eh, taj sustav. Hrvatska bi Svjetsko prvenstvo mogla završiti kao deveta sa samo jednim jedinim porazom. Gotovo nevjerojatno... Dečki, sretno večeras.

Najčitaniji članci