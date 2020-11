'Kauboji' na okupu nakon devet mjeseci: Korona je već izbacila osmoricu, ali Lino mirno spava

<p>Da, prošlo je već devet mjeseci. Čak i koji dan više otkako su hrvatski rukometaši osvojili europsko srebro u Stockholmu pa sve do danas kada se okupljaju prvi put nakon što su na Trgu krajem siječnja dočekani kao zlatni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši slave srebro</strong></p><p>U međuvremenu korona virus odgodio je olimpijske kvalifikacije, onda i same OI, pa<strong> Lino Červar</strong> tek početkom studenog opet okuplja reprezentaciju. Prvi je zadatak Europski kup, u kojem u reprezentativnom tjednu sudjeluju reprezentacije koje ne igraju kvalifikacije za EP - domaćini idućeg, Slovačka i Mađarska, te finalisti zadnjeg, Hrvatska i Španjolska. No ne s dvije provjere, već samo s jednom. Slovačka je zbog korona problema otkazala sve, pa nam ostaje tek gostovanje Mađarske u Osijeku 7. studenog kao uvod u ono što nas, nadamo se, čeka, u Egiptu za malo više od dva mjeseca.</p><p>Korona je i Červaru poremetila poveći dio planova jer ostavila je pozitivnog Ivana Pešića u samoizolaciji u Brestu, u nju poslala sve igrače Vardara među kojima je i povratnik Ivan Čupić te sve zagrebaše kojih je na popisu bilo četvero, David Mandić, Matej Hrstić, Marin Šipić i Josip Božić Pavletić i još dvojicu kao pričuve, Ašanina i Matanovića. Umjesto Pešića trebao je doći Mate Šunjić, ali i on je otkazao, a zadnju utakmicu za vikend nije igrao Montpellier <strong>Marina Šege </strong>nakon šest pozitivnih slučajeva među igračima, pa se valja nadati da će se barem on ukazati u Zagrebu. Neće, pak, ni Marko Mamić čiji je Leipzig u posljednji trenutak morao u zatvoreno.</p><p>U izolaciji su donedavno bili i Manuel Štrlek s Veszpremom, Luka Cindrić s Barcelonom koja je od četvrtka do subote odigrala tri utakmice, još u nedjelju u akciji su bili bundesligaši Marić, Pavlović, Duvnjak, Musa pa odgoda gostovanja u Bratislavi i koji trening i druženje više nije tako loša stvar.</p><p>Ritam je visok, za neke (Barcu) i suludo visok, ali raduje dobra i vrlo dobra forma uglavnom svih, pogotovo na desnoj strani gdje nema još ozlijeđenog Stepančića, a Martinović u Hannoveru i Ivić u Erlangenu imaju priliku zacementirati se i u reprezentaciji u kojoj se nekad čini, kao i sad, da izbora ima i previše, a mjesta nema za sve. Šarca, recimo, koji je ključni igrač Celja, pa Kuduza koji je prvi top Dinama... Ali, nakon Mamićevog prisilnog otkaza, dobit će šansu u svom gradu.</p><p>Uz nadu da testiranje u ponedjeljak neće donijeti nove probleme reprezentacija će prvi trening odraditi u 18 sati u Dvojci Doma sportova. U Osijek se putuje u srijedu, a ondje će Mađari doputovati bez izbornika Istvana Gulyasa koji je među pozitivnima na Covid-19. On je ranije također poput Červara naknadno mijenjao popis, ali - nabolje. Ovo okupljanje nije planirao s važnim karikama Miklerom, Bodom, Matheom i Banhidijem, da bi prvu trojicu pozvao naknadno, no ne i Banhidija. Reprezentaciju će, stoga, voditi Chema Rodriguez i Laszlo Nagy. Vrijeme je i za izborničko tesanje.</p><h2>Červarov popis:</h2>