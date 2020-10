'Kauboji' više nemaju pravo na kiks, na Cleveland je koeficijent odličan, više golova u Kijevu...

Za vas smo pronašli pet parova koje biste mogli odigrati na vašim listićima u subotu i nedjelju. Tri su para iz Lige nacija, a dva iz NFL-a. Na dvadeset uloženih kuna dobitak je oko 370 kuna

<p>Ovog vikenda se zbog utakmica Lige nacija ne igra <strong>HNL-a,</strong> ne igraju se najjače nogometne lige u Europi. Nema u "akciji" Dinama, Hajduka, Reala, Intera, Bayerna...,ali tu se neki drugi parovi. Za vas smo pronašli pet parova koje biste mogli odigrati na vašim listićima u subotu i nedjelju.</p><p><strong>Cleveland - Indianapolis (NFL) Tip 1 </strong>- Koeficijent na domaću momčad je 2,10. Nakon četiri odigrana kola i Brownsi i Coltsi imaju omjer 3-1. Cleveland je u prošlom kolu kao gost pobijedio Dallas, a u toj je utakmici imao čak 49 poena. Briljirao je sjajni Odell Beckham, koji je u odličnoj formi na početku sezone. Coltsi također izgledaju jako dobro, prema američkim kolegama i kladionicama su čak i blagi favoriti u ovoj utakmici, ali na 2,10 se isplati "potegnuti" na Cleveland.</p><p><strong>Dallas - New York Giants (NFL) Tip 1 - </strong>Koeficijent na domaću momčad je 1,30. Giantsi bi ove godine trebali biti jedna od najslabijih momčadi u Nacionalnoj konferenciji. U sezonu su krenuli s omjerom 0-4. Dallas je na omjeru 1-3, ne izgleda dobro na početku sezone, ali njihov quarterback Dak Prescott igra jako dobro. Tri je utakmice zaredom ima preko 450 yardi dodavanjem. Dallas ovu utakmicu jednostavno mora dobiti. Ako ne dobije, play off bi mogao ostati samo san, a prije početka sezone bili su među favoritima.</p><p><strong>Ukrajina - Njemačka (Liga nacija) Tip više od dva gola -</strong> Njemačka je u srijedu protiv Turske u prijateljskoj utakmici odigrala 3-3, a Ukrajina je na Stade de Franceu izgubila 7-1 od Francuske. Koeficijent na više od dva gola je 1,70. To se jednostavno treba uzeti. Njemačka je u prve dvije utakmice Lige nacija odigrala po 1-1, ovdje bi morala zabiti više od jednoga gola. Ukrajinci su zabili i svjetskom prvaku u gostima, mogli bi zabiti i Njemačkoj.</p><p><strong>Hrvatska - Švedska (Liga nacija) Tip 1 - </strong>Obje momčadi imaju dva poraza nakon prva dva kola Lige nacija, ali je Švedska u rujnu ostavila bolji dojam od Hrvatske. Ipak, možemo biti optimisti nakon dobre partije protiv Švicarske. Luka Modrić, Marcelo Brozović, Andrej Kramarić i Ivan Perišić trebali bi u ovoj utakmici krenuti od prve minute. Švedska više nema Zlatana Ibrahimovića. Vrijeme je za prvu hrvatsku pobjedu u Ligi nacija. Koeficijent je 1,90, isplati se odigrati na viceprvaka svijeta.</p><p><strong>Francuska - Portugal (Liga nacija) Tip 1 - </strong>Repriza finala Eura iz 2016. godine. Francuska i Portugal imaju po šest bodova nakon dva kola. Obje su momčadi izgledale odlično u prvim utakmicama ovoga natjecanja. Francuzi su prije nekoliko dana Ukrajini zabili sedam komada. Portugal je odličan, ali Francuzima ćemo doma dati prednost. Svjetski prvak bi pobjedom u ovoj utakmici bio blizu osiguranja prvoga mjesta u skupini. Ovo je vjerojatno ključna utakmica u borbi za prvo mjesto. Koeficijent na svjetskog prvaka je 2,10. Portugal je europski prvak, ali blaga prednost je ipak na strani "tricolora".</p><p>Vikend listić: Dobitak na ovih pet parova je na uloženih 20 kuna oko 370 kuna</p>