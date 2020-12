Los Angeles Clippersi došli su do četvrte pobjede u novoj NBA sezoni i vrha ljestvice Zapadne konferencije svladavši u Staples Centeru Portland Trail Blazerse sa 128-105, a hrvatski reprezentativac Ivica Zubac sudjelovao je sa sedam koševa, dva skoka, dvije asistencije te tri blokade.

Clipperse je do pobjede predvodio Kawhi Leonard, koji je igrao sa zaštitnom plastičnom maskom koja mu je prekrivala cijelo lice, a to mu nije smetalo da ubaci 28 koševa i podijeli sedam asistencija. Prva je to Leonardova utakmica nakon što mu je Ibaka slučajno razbio usnicu. Kawhi je zaradio osam šavova i propustio dva susreta, među kojima i debakl protiv Dallasa i poraz 51 razlike.

Paul George je postigao 23 koša uz 10 skokova. Kod Portlanda je najbolji bio C. J. McCollum sa 25 poena.

Los Angeles Lakersi su slavili sa 121-107 u San Antoniju. LeBron James je na svoj 36. rođendan ubacio 26 koševa i postao prvi igrač u povijesti koji je u 1000 utakmica zaredom postigao dvoznamenkasti broj poena.

Kod San Antonija je najefikasniji bio Dejounte Murray sa 29 koševa. Luka Šamanić je proveo zadnju minutu na parketu, ali je ostao bez učinka.