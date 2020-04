Kažu mu da je novi Pirlo, a on: Nisam, inspiracija mi je Modrić

Gattuso mi je bio idol, ali od današnjih igrača najviše me inspirira Luka Modrić.

Tako je za Corriere della Seru rekao Sandro Tonali (19), talijanski wunderkind kojega mnogi, zbog frizure, ali i igre, uspoređuju s Andreom Pirlom.

Međutim, Tonali, kao što je rekao, svoju inspiraciju traži u kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije koji je, kao i Pirlo, umjetnik s loptom.

- To me previše ne opterećuje, ali nije primjerena usporedba. Imati fizičke sličnosti je jedno, a one na terenu nešto drugo. Pirlove mogućnosti bile su neopisive i ne znam tko ih može dostići.

Ako se gleda cijena koju je predsjednik Brescie Massimo Cellino, kluba u kojemu igra Tonali, a karijeru je započeo i Pirlo, onda hoće. Jer, Cellino traži 300 milijuna eura.

- Predsjednik me voli kao sina, a volim i ja njega jer mi uvijek da važan savjet. Ali ne znam, to je mnogo novca i malo je i šokantno čuti takvo što, ali ja sam smiren, to je jedna od mojih kvaliteta - pripovjeda veliki navijač - Milana.

- Ne razmišljam o transferu, to me sada ne zanima. Želim završiti sezonu najbolje što mogu i puno toga još dati Brescii koja je vjerovala u mene.