Kćerina dijagnoza legendarnom vaterpolistu promijenila život: 'Naš je križ, ali i centar svemira'

Dubravko Šimenc, jedan od najvećih hrvatskih vaterpolista, u četvrtak je proslavio 57. rođendan. I dan danas pamtimo njegove projektile iz daljine kojima je bušio golmane, a uz dva SP-a s Jugoslavijom i zlato na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, s Hrvatskom je osvojio srebro u Atlanti 1996. godine te ostavio ogroman trag u Mladosti s kojom je bio prvak Europe.

Nakon karijere se posvetio raznim poslovima. Danas je direktor promocije Hrvatskog vaterpolskog saveza, predsjednik Zaklade hrvatskih sportaša, član Nacionalnog vijeća za sport, voditelj odjela strateških marketinških projekata u sportu u Hrvatskoj turističkoj zajednici te voditelj na Laudato TV-u.

No, legendarni Dudo sigurno je najponosniji na obitelj koju je stvorio zajedno sa suprugom Irinom. U braku su više od 32 godine, a ponosni su roditelji kćeri Karle (29) i Nike (31) te sina Tome koji je došao na svijet prije 11 godina.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Poznato je zašto smo se mi odučili na treće dijete. Naša druga curica je dijete s poteškoćama, tako da je to bila jedna zajednička odluka. Nije bila laka, ali naša je želja bila da jednog dana o Karli preuzmu brigu Nika i Toma, to nam je nekako životna misija. Sve je prolazno pa tako i to, ali kad počnem razmišljati o brojevima, onda stanem. Biti roditelj je ogromna obaveza, velika odgovornost, ali i najveća sreća koju ti život daje - rekao je Šimenc jednom prilikom.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Njegova kći Karla je dijete s posebnim potrebama. Za Katehetski-si.com je opisao kako se nositi s tim križem.

- Karla je naša najveća preokupacija koja živi s nama i uvijek će biti s nama. Ona je naš Križ! Teško mi je govoriti o Karli, jer znam da jako puno roditelja ima iste ili slične probleme i da svatko na svoj način proživljava život. Karla je djevojka koja ti stalno govori da te voli, a samo mi znamo zašto. Ona je naš anđeo, naš centar svemira. Ona je najveći razlog da nikada ne odbijam nijednu humanitarnu akciju, a ima ih jako puno. Želim pomoći svakome. Koji put je to teško, a svima njima treba tako malo.