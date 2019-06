Kean i Zaniolo kažnjeni: Neće ih zvati ni u A reprezentaciju

Juventusov Moise Kean (19) i Romin Nicolo Zaniolo (19) izbačeni su iz U-21 talijanske reprezentacije koja se natječe na Euru u svojoj domovini i San Marinu.

Italija je s 3-1 srušila Belgiju i još sanja polufinale Europskog prvenstva, a u toj utakmici za 'azzure' nisu igrali Kean i Zaniolo zbog kašnjenja na trening. Iz reprezentacije ih je udaljio izbornik Luigi Di Biagio, a taj potez naišao je na odobravanje talijanske sportske javnosti.

Sve glasnije spominje se i mogućnost da ih talijanski A izbornik Roberto Mancini ne pozove na iduće reprezentativno okupljanje, iako su do sada dobili nekoliko prilika.

Italiju na jesen čekaju okršaji protiv Armenije i Finske, a po svemu sudeći zbog lošeg ponašanja i kašnjenja neće igrati za 'azzure'.

#MoiseKean explains rap in front of a near-naked mystery 'woman' on his bed

"It's not a woman," Kean explained with some humour. Even if it looks like a woman, it's Zaniolo.

The Roma player himself confirmed that it was him in the video, joining in on the joke: "It's me guys." pic.twitter.com/kWeD3ol8qR