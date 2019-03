Keanov otac: Juventus mi još duguje dva traktora za sina...

Talijanski reprezentativac Moise Kean (19) porijeklom iz Obale Bjelokosti velika je perspektiva nogometa na Apeninima. Nedavno je debitirao za A selekciju, a njegov otac prisjetio se kako je Moise došao u Juventus čija je nadolazeća zvijezda.

- Moiseova majka htjela ga je kao dječaka odvesti u Englesku. Obećao sam Juventusu da ću zadržati u Italiji, a za uzvrat sam tražio dva traktora. Rekli su da to neće biti problem, ali ih još nisam dobio - rekao je pomalo razočarani Biorou Jean Kean za Rai Radio 1.

#Italy striker Moise Kean’s father claims #Juventus “still owe me two tractors and now won’t give me tickets” to #SerieA games https://t.co/mP8TETFDNx #ITALIE #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/9C1JjS5btM