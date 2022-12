Foto: Igor Kralj, Goran Stanzl/Pixsell

Moram izdvojiti Zlatka Dalića, puno smo puta igrali jedan protiv drugoga, ali kada se on u ovakvim situacijama sjeti Ćire Blaževića, to samo govori i kakav je on čovjek, kaže Matjaž Kek

Ma ljudi, ovo je nevjerojatno. Čudesan uspjeh, drugi put u nizu Hrvatska je među osvajačima medalja na Svjetskom prvenstvu. Drugi put u četiri godine, strašan rezultat, kaže nam Matjaž Kek (61).