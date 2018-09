Kek: Neprospavane noći zbog odlaska Župarića ostavile traga

Rijeka u nedjelju gostuje kod Dinama na Maksimiru. Uoči puta u glavni hrvatski grad, trener Rijeke Matjaž Kek održao je press konferenciju na kojoj je uz njega sjedio i veznjak Stjepan Lončar.

- Pričali smo sa Župarićem nakon neprespavanih noći koji su posljedica neizvjesnosti da li će ići li ne... Sigurno da je to ostavilo traga na njemu, a možda je temperatura posljedica toga. Međutim, on je profesionalac. Ne ide sve glatko u današnjem nogometu. Postoji mogućnost da si malodušan, ali Župarić je pokazao da je svjestan da slijedi novo dokazivanje. Rijeka je tu da mu pomogne - kazao je Matjaž Kek, koji se osvrnuo i na slučaj Punčec, ali i priču koja se pojavila početkom tjedna da se neće vratiti iz Maribora.

- Dogodilo se da smo puno pričali - nastavio je Kek.

- I ono što se dogodilo s Punčecom. Pola sata iza utakmice smo ja i on to izgladili. Ujutro je sve to bilo OK. Normalno da mora snositi sankcije i tu nema problema. Sve ostalo je bio normalan razgovor u klubu, nezadovoljstvo poslije prezentacije protiv Sarpsborga i Istre 1961, te moja reakcija koja je tjerala na uzbunu i zajedništvo, neku reakcije. Ne znam kako netko nakon šest godina može procijeniti da bi otišao bez pozdrava. To me malo vrijeđa. Nitko od nas to ne zaslužuje, a posebno oni ljudi koji su mi vjerovali kada je bilo malo teže nego sada. Sada je i na igračima da pokažu odlučnost, drugo lice, jer da mogu, a to su dokazali.

Rijeka će na Maksimir putovati bez Župarića, Pavičića, Kvržića i Acostyja, koji ima problema s Ahilovom tetivom.

Kek se osvrnuo i na samu utakmicu.

- Moramo razmišljati o boljoj prezentaciji u Maksimiru, moramo biti odlučniji i hrabriji. Uostalom, zar se nije dogodilo da je Sarpsborg dogurao do grupne faze EL iako nitko nije na to računao. Očekuje nas teška utakmica, Dinamo je u Maksimiru protiv svakoga favorit. Nama je to prilika da s više odlučnosti i taktički discipline, te odgovornosti naglasimo što bi se trebalo očekivati od Rijeke na jesen.

Zatim je rekao i koju o prijelaznom roku Rijeke.

- Prijelazni rok? Nisam ga komentirao od početka pa neću ni poslije svega. Razmišljam o igračima koje imam na raspolaganju, ne bi bilo fer od trenera da filozofira o tome. Na kraju krajeva imamo ljude koji su za to odgovorni. Laže trener koji govori da ne bi volio nešto... Rok je završen i imam puno povjerenje u igrače koji su na raspolaganju. Kvaliteta Dinama je jasna, fizionomija također. Imaju i atmosferu, vratili su se gledatelji. Međutim, mi moramo gledati na sebe. Očekujem reakciju igrača - zaključio je Kek.