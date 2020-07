Kek potpisuje do kraja tjedna, plaća duplo manja od Bjeličine!

Matjaž Kek neće u Dinamu imati godišnju plaću 800.000 eura, što su tvrdili Slovenci. Ona će biti oko 560.000. Nenad Bjelica imao je 1,2 milijuna eura. Slovenski trener rješava detalje sa savezom

<p><strong>Matjaž Kek</strong> (58) bi, ekskluzivno doznajemo, do kraja tjedna trebao potpisati ugovor s <strong>Dinamom.</strong> Potpisat će do lipnja 2023. godine ili do lipnja 2024. godine. Dakle, na tri ili četiri godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Zaprešiću</strong></p><p>Sjest će u svoj automobil u Mariboru i nakon sat vremena doći na svoje buduće radno mjesto - Maksimir. Kek rješava posljednje detalje sa slovenskim savezom, još koji dan i sve će službeno biti riješeno.</p><p>- Na odmoru sam s obitelji, u srijedu se vraćam u Sloveniju. Ne mogu vam ništa puno komentirati, takav je dogovor sa slovenskim savezom. Moram sve riješiti s njima - rekao nam je Matjaž Kek u utorak navečer, koji se slatko nasmijao kad smo mu rekli da ga za koji dan očekujemo u Maksimiru.</p><p>Slovenski mediji pisali su posljednjih dana kako je Dinamo Keku ponudio godišnju plaću od 800.000 eura i da će zarađivati tri puta više nego na klupi njihove reprezentacije, ali doznajemo i kako će Kekova plaća u Dinamu ipak biti dosta manja. Kek bi trebao zarađivati oko 560.000 eura godišnje. </p><p>Podsjetimo, Nenad Bjelica je godišnje imao 1,2 milijuna eura. Dakle, Kek će biti duplo jeftiniji od Bjelice. U Maksimiru se nadaju kako će Matjaž biti pravo rješenje za "modre" i da će i u Europi napraviti velike stvari baš kao što je to napravio Nenad Bjelica.</p><p>- Ako je Kek Dinamov izbor, onda je to pravi izbor. Sad Dinamu treba takav autoritet - rekao nam je <strong>Vahid Halilhodžić</strong>, bivši trener Dinama.</p><p>- Mislim da će to biti pravo rješenje za Dinamo. On je top trener, ali trebamo pričekati da sve riješi sa slovenskim savezom. Ako doista dođe, to je pravi izbor. Očekujem velike stvari od njega - rekao nam je <strong>Igor Cvitanović</strong> (49), najbolji strijelac u povijesti Dinama.</p><p>- I dok je radio one velike stvari s Rijekom, mislim da mu je želja jednoga dana bila da vodi Dinamo. Sad će mu se ta želja ispuniti. S Rijekom je imao puno uspjeha, ali u Dinamu su očekivanja još puno veća. Treba biti spreman za taj izazov - rekao je <strong>Slaven Zambata</strong> (79), član šampionske generacije 1967.</p><p>- Nije sporno njegovo trenersko znanje i veličina, ali mislim da on neće moći napraviti tako dobre rezultate kao Nenad Bjelica. Otići će još neki igrači i on neće imati tako jaku momčad kao što je imao Bjelica kad je dolazio do velikih pobjeda u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Nadam se da se varam, ali mislim da njegov mandat neće biti tako uspješan što se tiče Europe kao što je bio Bjeličin - kazao je <strong>Krasnodar Rora</strong> (75).</p><p>Jasno je da Matjaža Keka čeka veliki posao u Maksimiru, ali ono što je dobro za Dinamo je činjenica da bi mogli preskočiti drugo pretkolo Lige prvaka. Ajax će iz play-off runde Lige prvaka otići izravno u skupine, a Dinamo će u tom slučaju preseliti u treće pretkolo Lige prvaka.</p><p>Od skupina će ga dijeliti tek dvije stepenice, a od osiguranja europske jeseni, barem kroz Europsku ligu, samo jedna pobjeda. Ako Ligu prvaka osvoje PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Juventus, Atalanta, Barcelona, Atletico ili Leipzig, Dinamo ide u treće pretkolo Lige prvaka i prvu će europsku utakmicu u novoj sezoni igrati sredinom rujna</p><p>Samo ako Lyon ili Napoli budu prvaci Europe, Zagrepčani ostaju u drugom pretkolu. Realno, šanse za to su jako male. Kek bi mogao dobiti još 20-ak dana da Dinamo pripremi za prvu utakmicu u Ligi prvaka. </p>