Ovo je susjedski dvoboj, a on uvijek znači malo više, nosi tenzije. I neka budu, ali one sportske, pozitivne, u pravoj sportskoj atmosferu kakvu znaju napraviti navijači na Poljudu, rekao je izbornik Slovenije Matjaž Kek dan uoči utakmice s Hrvatskom u Splitu u utorak od 20:45.

- Imat ćemo velik motiv i želju da odigramo dobro u pravom ambijentu. Još nisam izgubio na Poljudu? Zato ste me, izgleda, i stavili u ovu salu u kojoj još nisam bio - nasmijao je prisutne Kek koji je s Rijekom u pravilu osvajao bodove na stadionu Hajduka.

Međutim, sutra ga čeka ipak nešto drugo, utakmica protiv svjetskog viceprvaka.

- Nema ovo nikakvih paralela s Rijekom i Hajdukom. Proživio sam nezaboravne trenutke u HNL-u, na Poljudu, iako nije sve uvijek bilo 100 posto, sjećamo se Dugopolja. Lijepo je pogledati te slike iz prošlosti, ali realan sam i na zemlji. Ne trebam ni govoriti kakav respekt imam prema hrvatskoj reprezentaciji i nogometu.

Prije pola godine Slovenija je iznenadila Hrvatsku golom Lovrića za prvu pobjedu u međusobnim utakmicama. Kako danas gleda na omjere snaga?

- Nema ovo sad veze s tom utakmicom. Ja bih čestitao kolegi Daliću, vi ste viceprvaci svijeta, a opet niste do kraja zadovoljni. On je obavio "tihu" smjenu generacija, ali prije ću razmišljati o svojoj reprezentaciji. Hrvatska je favorit, ali sportski je s naše strane da očekujemo pozitivan rezultat. Ne možemo doći i dići ruke u zrak. O kvaliteti ne trebamo ni raspravljati. Moramo biti hrabri, odlučni, disciplinirani da bismo došli do cilja. Siguran sam da ćemo odigrati dobru utakmicu.

Hrvatska će i treću utakmicu odigrati bez kapetana Modrića, a kako vi gledate na hrvatske probleme s napadačima?

- Nisam siguran da Hrvatska nema napadača u ovom rosteru, ne znam, možda sam nešto slabo pročitao. Ja vidim jednog top napadača kojeg sam i trenirao, Čolaka, Livaju znam iz Grčke i utakmica s Rijekom, Kramarić je top igrač. Modrić? Uspjeli ste nadomjestiti ga u Slovačkoj i osvojiti tri boda.

Jan Oblak:

- Hrvatska ima top igrače i nisu joj problem umor i putovanja, navikla je na ovaj ritam i, štoviše, mislim da Hrvatska zbog toga ima prednost - misli golman Slovenije koji je ljetovao s Ivom Grbićem u Hrvatskoj.

- Bilo je odlično, kako drugačije.