Kerum uplatio 500 € na Hajduk i dobio: 'Ćapa sam soma eura!'

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum podijelio je s pratiteljima na Facebooku dobitak na kladionici kojeg je zaradio pobjedom Hajduka na Maksimiru u najvećem derbiju hrvatskog nogometa. Splićani su golom Marka Livaje pobijedili Dinamo 1-0, a Kerum se pohvalio "ulovom".

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Hajduk 0-1

Pokretanje videa... 01:38 Sažetak Dinamo - Hajduk 0-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Ćapa sam soma eura! Ima desetak dana šefovi Hajduka su izjavili da je Dinamo bolji, a naš Zlatko Vujović je reagirao i rekao to je jedna utakmica, derbi i može svatko dobit. I to je to! Triba imat vire! Eto sad smo prvi na tablici! Vaš Kerum - napisao je Kerum u objavi.

Njegova objava izazvala je niz reakcija, a jedan navijač mu je šaljivo poručio:

- Romano Obilinović na aparatima.

Drugi ga je, pak, ispravio oduzevši ulog od ukupnog dobitka.

- Nisi ćapa soma, nego 600 ha, ha.

Kerum je vjerovao u pobjedu Hajduka, no osigurao se odigravši X2.

- Nisi imao mu*a čistu duju igrati - napisao mu je treći navijač.