Kevin Durant briljirao i pitao trenera zašto ga vadi iz igre

Počela su finala konferencija, a sinoć su svoju dugoočekivanu seriju započele dvije prvoplasirane ekipe Zapadne konferencije, Houston Rocketsi i Golden State Warriorsi. Warriorsi su uspjeli doći do breaka odmah u prvoj utakmici pobijedivši 119-106.

Rocketsi su sjajno otvorili utakmicu i poveli jako brzo deset razlike, no Warriorsi su se uskoro vratili. Bila je to jako napeta utakmica sve do kraja treće četvrtine kada su gosti došli do prednosti od sedam razlike, koju su u zadnjoj četvrtini još i povećali.

Krajem te četvrtine dogodila se zanimljiva scena u kojoj je Kerr izvadio iz igre zahuktalog Duranta koji je nezasitno trpao koš domaćina. Durant je ljutito pogledao svog trenera i pitao ga "zašto me vadiš"? No, to ne bi bilo ništa čudno da Durant prije toga nije iz igre bio odsutan samo tri minute. Na kraju je skupio 40 minuta, a ta scena pokazuje koliko su Warriorsi jedva čekali ovu utakmicu.

- Da je po mome igra bih cijelu utakmicu. Želio sam ostati na parketu, ali vjerujem treneru. Najbolje je od svega što mi možemo razgovarati o tome i što brzo zaboravimo sve nesuglasice - pojasnio je nakon utakmice Durant prepirku s Kerrom.

Velika trojka iz Oaklanda predvođena Thompsonom, Curryjem i Durantom postigla je čak 83 poena, što Rocketsi nisu uspjeli pratiti. Najefikasniji je bio Durant s 37 koševa, Thompson je zabio 28, a Curry dodao 18 uz 8 asistencija. Sjajnu utakmicu je odigrao jedan od glavnih kandidata za MVP-a regularnog dijela sezone, James Harden, postigavši 41 koš. No, jedini ga je pratio Chris Paul s 23 koša. Ostali nisu bili na razini, zato su Rocketsi i "potonuli" u zadnjoj četvrtini.

Na kraju su Warriorsi pokazali svoju snagu, i polako kroje put prema obrani naslova. Ako Rocketsi žele doći do iznenađenja, suigrači moraju više zagristi, a najviše igrači s klupe, jer Harden i Paul aktualne prvake neće moći sami dobiti.

Iduća utakmica igra se za dva dana u Houstonu.