Khabib ide u kečere?! 'Istina je, ponuda iz WWE-a je na stolu...'

Khabib Numagomedov, koji se jučer obračunao s Dana Whiteom i UFC-om izazvavši ih porukom da će napustiti UFC ukoliko suspendiraju njegova prijatelja, kako ga on naziva - "brata" Zubairu Tukhugova zbog udaranja Conora McGregora, izgleda misli ozbiljno.

Naime, danas je na svom službenom twitter profilu objavio navijačima da ima unosnu ponudu američkih "kečera", odnosno WWE-a da nastupi u njihovom ringu.

"WWE ask me to jump inside..."



