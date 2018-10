Khabib izazvao Mayweathera: Idemo se boriti, ja sam kralj!

Conor McGregor i Floyd Mayweather borili su se prije godinu dana u boksačkom meču. Mayweather se poigravao s McGregorom i lako slavio, a sad je i Khabib Nurmagomedov pozvao umirovljenog boksača na borbu.

Na jednom događaju Khabib se nalazio u društvu Leonarda Ellerbea, direktora Mayweatherove promocije.

- Floyd, idemo se boriti, 50-0 protiv 27-0, dvojica boraca koja nikad ne gube. Idemo, zašto ne? - pozvao je UFC prvak boksača na veliki meč.

- U džungli postoji mjesto samo za jednog kralja. Naravno da sam ja taj kralj. Zato što se on mučio s Conorom. a ja sam ga lako riješio - rekao je Dagestanac.

I malo pomiješao lončiće.

Boks i MMA su dva različita sporta.

🤯 Khabib Nurmagomedov calls out Floyd Mayweather after meeting Mayweather Promotions’ Leonard Ellerbe at the WBSS last night.



🗣 “He cannot drop McGregor but I drop him easily!” pic.twitter.com/uzHX8pofLE