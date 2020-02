Khabib o McGregoru: Ljudi žele dramu, on izbjegava jake borbe

Kauboj uvijek gubi 'main event' borbe. U zadnjih 10 nastupa je izgubio 6 ili 7 borbi. On trenutno nije top borac u lakoj ili velteru. Radi se o velikom imenu, ali njegovo vrijeme je prošlo. Conor se treba boriti opasnim protivnicima poput Justina Gaethjea (31). I treba se vratiti u laku, skidati kilograme, prozvao je 'dagestanski orao' svog 'zloglasnog' rivala.

Khabib Nurmagomedov (31) 18. travnja vjerojatno ulazi u oktogon protiv Tonyja Fergusona (35). Vjerojatno, jer su već četiri puta dosad pronalazili razlog zašto se ne mogu boriti kad je borba već bila dogovorena. A nakon toga mnogi su zazivali revanš Conora i Khabiba, sam Dana White potvrdio je tu mogućnost, ali Dagestancu se to i ne sviđa.

Foto: BrightSide/Screenshot

- Mislim da izbjegava teške 'matchupove', ne samo Gaethjea. On si sam bira protivnike, a to može raditi jer je velika zvijezda. Ljudi samo žele gledati dramu. Ovo je dobro ako pričate o novcu, ako pričate o drami, ali ne i ako pričate o pravoj borbi za naslov. Ja sam tu da stvorim ostavštinu, a to ću napraviti ako pobijedim teške protivnike, prave izazivače, a ne ove lažne - objašnjava Khabib.

Foto: Reuters

Naravno da bi novi okršaj Conora i Khabiba bio magnet za sponzore i prodaju PPV-ova, a pitanje je zašto 'orao' toliko gura Justina Gaethjea u priču. Možda zato jer imaju iza sebe iste ljude, pa želi prijatelju osigurati novac koji bi mogao donijeti susret s Conorom, a možda bi Justin mogao spojiti ugodno s korisnim pa srušiti McGregora i zaraditi veću količinu novca.

Bilo kako bilo, pred Khabibom je prvo susret sa Tonyjem, a to bi trebala biti najteža obrana titule do sad.