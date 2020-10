Khabib objavio kraj karijere! 'Ovo mi je posljednja borba, ne želim se boriti bez svog oca...

<p>Uspavao je Gaethjea, oprostio se i otišao u povijest. Veliki Dagestanac<strong> Khabib Nurmagomedov</strong> (32) obranio je titulu u lakoj kategoriji pobijedivši Justina Gaethjea gušenjem u drugoj rundi i potvrdio ono što smo svi nagađali. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FNC Podcast, Forgy i Truhan analizirali Khabib vs. Gaethje</strong></p><p>Jedan je od najvećih boraca u povijesti, a parirati mu nije mogao niti Gaethje. Bila je dovoljna jedna neopreznost da se izmigolji, zgrabi ga rukama za vrat vrat i uguši ga za kraj veličanstvene karijere.</p><p>Sa savršenim skorom od 29 pobjeda, bez poraza, odlazi kao jedan od najdominantnijih boraca ikada. Bilo je i prije borbe jasno da mu je ovo posljednji meč u karijeri zbog smrti njegovog oca Abdulmanapa koji je preminuo prije nekoliko mjeseci od posljedica srčanog udara i korona virusa. Napravio je od njega mašinu, ali bez oca se više ne želi boriti.</p><p>- Bog mi je dao sve! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svojem timu. Ovo je bila moja zadnja borba, više se ne vraćam bez svog oca. Pričao sam s roditeljima tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam da je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Tražim od UFC-a samo jedno: stavite me na broj 1 'Pound for Pound' rankinga, to sam zaslužio! Hvala svima! Hvala, Justine, izvrstan si borac! Nikad ne znaš što će se dogoditi sutra, znam kako si dobar čovjek - rekao je Khabib sa suzama u očima.</p><p><strong>Pound-for-pound (P4P)</strong> je termin koji se koristi u borilačkim sportovima kako bi se odredilo tko je najbolji borac svijeta u svim težinskim kategorijama. Kriteriji su različiti, odabiri variraju i nema posebnog pravilnika po kojem bi se određivao najbolji borac na svijetu. A dagestanski orao je sigurno jedan od onih koji konkurira za tu titulu.</p><p>- Ovo je bio san mog oca. Što drugo? Protiv koga da se borim? Ugušio sam i Conora i Gaethjea - kazao je, predao mikrofon i otišao u mrak s pojasom oko struka. </p><p>Opraštao se Conor, opraštao se Nate Diaz, ali ubrzo su se i vratili. No Khabib je čovjek od riječi. Bez svog oca, koji mu je bio najveća potpora u životu, učitelj, trener i vodilja, ne želi se više nikad boriti.</p><p>Pojas lake kategorije je osvojio pobjedom protiv Ala Iaquinte u četvrtom mjesecu 2018. godine, a potom u sljedeće dvije borbe gušenjem sredio Conora McGregora i Dustina Poiriera. Ništa mu nije mogao ni Gaethje.</p><p>- Znam da je ovom čovjeku teško, srušio me, strašno je jak. Znam da je svog oca učinio ponosnim. Ja se borim za život, najbolja stvar kad te uguše ovako, dugotrajno zdravlje ti nije ugroženo. Spreman sam za sljedeću borbu bilo kad, u dobroj sam formi, ne želim se udebljati kod kuće. Nova borba? Za šest, osam tjedana? Kad god! - poručio je Gaethje koji nije imao šanse protiv sjajnog Dagestanca.</p><p>Kako god, preostaje nam vidjeti tko će naslijediti velikog Khabiba. Možda je upravo Gaethje jedan od njih, a možda ćemo vidjeti i veliki povratak Conora McGregora...</p><p> </p>