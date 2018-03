Khabib u formi života napada Fergusona za naslijeđe UFC-a

Ljubitelji MMA-a na UFC-u 223 7. travnja konačno će dočekati dugo očekivanu megaborbu između privremenog prvaka Tonyja Fergusona i Khabiba Nurmagomedova. Treći pokušaj, nije loše, još je i za prvaka kategorije u kojoj je "pravi" prvak Conor McGregor. Toplo se nadamo da će se ovoga puta konačno i održati! Evo kako se Khabib priprema za atrakciju u New Yorku, u javnost je pustio drugu epizodu priprema.

Jer spektakl je zagarantiran. Radi se o dva najbolja borca današnjice, konkretno lake kategorije u kojoj su odabrali nastupati. Da se popnu kategoriju više, pa čak u nekim slučajevima i dvije, vjerujemo da bi bili podjednako uspješni.

Zanimljivo će biti vidjeti 'razarača' i vrlo vjerojatno najdominantnijeg borca kojeg smo imali prilike gledati Khabiba Nurmagomedova (24-0), koji svoje protivnike pobjeđuje iznimnom fizičkom spremom, hrvanjem i ground and poundom te Tonyja Fergusona (23-3), iznimnog stand up borca s besprijekornom tehnikom u parteru - i to kada je u podređenoj poziciji, na leđima!

Imat ćemo prilike svjedočiti potencijalno najboljem matchupu u povijesti lakših kategorija MMA-a, onda kada se u obzir uzmu tehničke i fizičke sposobnosti dva borca pa i napetost koja već neko vrijeme stoji u zraku! Treća sreća kažu, dvojac se prethodno trebao boriti već dva puta, ali su problemi sa skidanjem kilograma (Khabib) i ozljeda (Ferguson) odgađali megaborbu oba puta.

No, ovoga puta bi sve trebalo biti u redu i trebali bi dobiti novog kralja lake kategorije u odsustvu Conora McGregora. Irac je zaradio prilično lijepu svotu od 100 milijuna dolara u boksačkom meču s Floydom Mayweatherom i od tada nije aktivan.

Titulu u UFC-u nije branio otkad je nokautirao Eddieja Alvareza pa je elitna MMA organizacija uparila Tonyja Fergusona i Kevina Leeja za privremeni pojas, a nakon što Khabib i Tony odrade svoje meč, pobjednik će dobiti pravi pojas dok će Conor i službeno ostati bez svoje titule prvaka.

Lakše kategorije UFC-a već neko vrijeme uzimaju veći dio kolača naspram onih težih, a kako i ne bi kada to što današnji borci rade graniči s 'normalnim' i uobičajenim. MMA je još uvijek relativno mlad sport, ali nekakve odrednice danas i one otprije 15, 20 godina nemaju puno veze jedne s drugima.

Ovo što današnji borci rade, kakvu motoriku i fizionomiju posjeduju, koliko su se vještine razvile, a samim time i načini treninga, koliko su atraktivniji i privlačniji publici dovelo je do toga da se neke od najvećih borbi u povijesti MMA-a događaju upravo - danas.

Jedna od tih borbi je i ova El Cucuyja i The Eaglea. Ne želite je propustiti.