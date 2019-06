Khabiba ne zanima Conor: Ma kakav revanš, molio me milost

Posljednje tri godine on ima tek jednu pobjedu i to u amaterskom boksu. Po čemu bi on zaslužio revanš? Tapkao je i preklinjao me da ga ne ubijem. I sad odjednom govori o revanšu. Tony Ferguson je na redu, ljudi koji ima pobjedničke nizove su ono što me zanima. Ne zanima me tip koji prošle tri godine ne može nikoga pobijediti, rekao je Khabib Nurmagomedov u Londonu i tako riješio moguće dileme o novom meču protiv McGregora, prenosi FightSite.

Prošle je godine Khabib prisilio Irca na predaju u četvrtoj rundi i kako kaže, to je završena priča. Prvi put obratio se u javnosti, a da nije putem društvenih mreža od te pobjede. Od tada se promijenilo dosta toga, ali ne i Dagestanac.

- Promijenilo se puno stvari. Prije svega, postao sam slavniji. No, u mom umu se nije apsolutno ništa promijenilo. Nastavio sam raditi i trenirati, 6. listopada sam tek započeo graditi svoju ostavštinu - rekao je Nurmagomedov.

McGregor se od tada nije borio, ali je Tony Ferguson i pobijedio Donalda Cerronea. za 12. pobjedu u nizu. Tako će 'el cucuy' najvjerojatnije napasti pobjednika meča između Nurmagomedova i Poiriera. No, još uvijek postoji ona bitna stavka u UFC-u, a to je novac. Ako se McGregor odluči vratiti sigurno je da će Dana White dati sve od sebe da organizira novi 'supermeč'.