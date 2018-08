Khabibe, što ti je ovo trebalo!? Sprdao se s beskućnicima...

UFC-ov prvak u lakoj kategoriji, Khabib Nurmagomedov, pokazao je da je zaista sjajan borac, no morat će poraditi na svojoj ljudskoj strani. Naime, borac je šokirao javnost nakon što je objavio video na Instagramu u kojem plaća beskućnicima da rade sklekove.

Glavni akteri su on i njegov brat Abubakar. Khabib je sve snimao dok je njegov brat plaćao beskućnicima da rade sklekove i tako ih ponižavao. Sve se to događalo na ulicama New Yorka. Borac je to sve ubrzo obrisao s Instagrama, no bilo je prekasno i već se sve proširilo društvenim mrežama.

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money... 🤔



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. 😡 pic.twitter.com/msE5i9ureE