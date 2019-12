Kiki, čovječe, smiri se: Ronaldo na treningu napucavao lopte

Svoje brige u Ligi prvaka Juventus je već riješio. Talijanski je prvak osigurao prvo mjesto i današnje će mu gostovanje kod Bayer Leverkusena biti samo formalnost. Ne i Nijemcima koji moraju pobijediti žele li dalje, ali i čekati pritom kiks Atletico Madrida protiv Lokomotiva.

Juveov je fokus trenutno na Seriji A u kojoj gleda u leđa Interu, a znate li što se dogodi kada Cristiano Ronaldo izgubi fokus? E, pa, pokazao je na treningu.

Dok su igrali popularnu "ševu", Ronalda je omeo jedan iznenadni odskok lopte pa je morao u krug. A to je podnio tako što je napucao loptu. Čini se iz bijesa, ali Portugalcu se nazirao se lagani osmijeh zbog svega. Štoviše, počeli su mu asistirati i suigrači dodavajući mu lopte, a Ronaldo ih nastavio katapultirati u zrak.

Ipak, primirio se na vrijeme, valjda zato što lopti više nije bilo u blizini i "spremno" stao u krug...

What happens when Ronaldo messes up in training... 😳😳 pic.twitter.com/OzVPGNbXHq