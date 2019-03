Kinesku senzaciju iz Espanyola gledalo je 40 milijuna ljudi...

Azija, a napose Kina je ogromno tržište u kojem je nogomet proteklih godina u velikoj ekspanziji. U tamošnju Superligu stizala su i još uvijek stižu velika imena poput Witsela, Hulka, Paulinha, Talisce, Lavezzija, Obi Mikela i mnogih drugih, a pravo je iznenađenje bilo kad je u suprotnom smjeru otišao jedan kineski nogometaš.

Radi se o, kako mu tepaju, 'kineskom Maradoni' Wu Leiju (27) koji je ove zime napustio redove Shanghai SIPG-a i prešao u Espanyol. Mnogi su na taj potez gledali podcjenjivački. 'Što će taj u najjačoj ligi svijeta', bili su samo neki od komentara razjarenih navijača kluba iz Barcelone, a Wu Lei ih je nakon samo pet nastupa demantirao.

⚽💙🇨🇳👏



WU LEI scores his first goal in #LaLigaSantander! #EspanyolRealValladolid pic.twitter.com/ERybngGU5E