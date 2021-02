Nogometaše Osijeka u nedjelju od 15 sati u Gradskom vrtu čeka okršaj protiv Rijeke. Radi se o utakmici 22. kola 1. HNL, a derbi-susret najavio je trener Osijeka Nenad Bjelica (49).

- Bez obzira na porazu u Maksimiru, atmosfera u momčadi je odlična. Dečki su sjajno radili i trenirali, Mihael Žaper i Mario Jurčević ponovno konkuriraju za momčad. Nema Petra Bočkaja zbog kartona. Svi ostali su zdravi i spremni. Roberta Miškovića smo posudili Slobodi iz Tuzle do ljeta, to je mlad igrač kojem trebaju minute. Mi mu ih u ovom trenutku ne možemo dati. Imat će do ljeta 14-15 utakmica za igrati na višem nivou, nego što je to naša 2. HNL - počeo je Bjelica.

Rijeka je protiv Gorice sredinom tjedna u zaostaloj utakmici 9. kola izvukla 0-0 u gostima. Igrali su izrazito defenzivno.

- To je njihov način, tako su i u Europi izvukli neke povoljne rezultate protiv jakih momčadi. Morat ćemo biti jako oprezni, Rijeka je u svakom slučaju kvalitetna ekipa, kompaktni su, opasni u tranziciji. Imaju odličnog trenera, sad su mu i dali novi ugovor. Pokazali su da vjeruju u taj stručni stožer - kazao je trener Osijeka.

Osijek je nedavno potpisao ugovor s Ivanom Santinijem, bivšim reprezentativnim napadačem. Santinijevi papiri još nisu došli u Osijeka, a razlog je to što je napadač jednostrano raskinuo ugovor sa sad već bivšim klubom Jiangsu Suningom pa su Kinezi odlučili stvari malo zakomplicirati.

- Ušli smo svjesno u taj rizik sa Santinijem. Poslali smo zahtjev za registraciju igrača, dobili smo negativan odgovor od njih. Ali i to je odgovor, nekad taj odgovor čekate po mjesec dana. Radimo na tome da dobijemo privremenu dozvolu od Fife i vidjet ćemo kojom će to brzinom ići. To rade njegovi odvjetnici i menadžeri. Moram ga pohvaliti, jako dobro izgleda i bit će nam veliko pojačanje - kazao je Bjelica.

Vratio se Bjelica na utakmicu s Dinamom.

- Odigrali smo jako dobro, čak i bolje nego na nekim utakmicama koje smo pobijedili. Kvaliteta igre uvijek može biti bolja, ali ono što je neupitno je da ovi dečki žele. Vjerujem da ćemo u nedjelju biti na visokom nivou i pobijediti renomiranog protivnika. Sastav? Pustite, da vas iznenadimo, malo se i vi novinari poigrajte sa sastavom. Imam slatke brige, imam baš kvalitetne igrače - dodao je trener Osijeka.