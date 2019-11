Ljepotica! Chelsea je stigao tri gola minusa, pobjedu uzeo VAR

U četvrtom kolu Lige prvaka na Stamford Bridgeu odličnu su utakmicu odigrali Chelsea i Ajax! Nogometaši iz Londona zabili su šest golova, gosti dva, a rezultat je izjednačen. Abraham je prvu loptu poslao u svoju mrežu, a nedugo zatim i Kepa, ali Chelsea je hrabro uspio stići tri gola zaostatka (1-4)! Na kraju mogu žaliti i za sva tri boda jer je završilo 4-4 (1-3).

Foto: Reuters

Sve je krenulo autogolom u drugoj minuti kad je nakon ubačaja iz slobodnog udarca Abraham skrenuo loptu u svoju mrežu. No, praktički u sljedećem napadu izjednačili su domaći nakon prekršaja Veltmana nad Pulišićem. Loptu je uzeo Jorginho i laganim skokom zabio za 1-1. Izgledalo je da će krenuti bolje tada domaći, ali Ajax im nije dao da preuzmu inicijativu.

Foto: DAVID KLEIN

Od 20. minute opet su 'kopljanici' poveli nakon odličnog ubačaja Ziyecha i još jednog gola Promesa, a 15 minuta kasnije upravo je Ziyech zabio za 3-1 i veliki šok na Stamford Bridgeu!I I kakav je to gol bio, direktno iz slobodnog udarca koji je više bio korner nego slobodni udarac. Lopta je pogodila stativu, pa Kepu u glavu koji si nije mogao pomoći, a Ajax je poveo s dva gola razlike.

Foto: EDDIE KEOGH

Osim po golovima, utakmica se istaknula i po žutim kartonima jer su u 14 minuta, od 31. do 45., čak četiri igrača 'požutjela'. Bili su to Veltman zbog prekršaja za penal, i blind iz Ajaxa zbog spoticanja, dok su Azpilicueta i Tomori iz Chelseaja dobio žuti karton zbog pregrubog i nepropisnog zaustavljanja protivnika. Na odmor se otišlo s 3-1 za goste, a pred nogometašica Chelseaja i našim Kovačićem je velik izazov u nastavku.

Foto: EDDIE KEOGH

No, nije se dugo čekalo i na četvrti gol gostiju. Već je u 55. minuti zabio Danny van de Beek koji je ostao zaboravljen na sedam metara od Kepina gola i hladno matirao Chelseajevog golmana na asistenciju Ziyecha. No, nije se dugo čekalo na odgovor Chelseaja! U 63. minuti zabio je i kapetan, Cesar Azpilicueta za povratak nade domaćima. Taman toliko je skrenuo udarac Abrahama da završi u golu, a uspješno je izbjegao zaleđe.

Foto: EDDIE KEOGH

Ali to nije bilo sve! U dvije minute dva su crvena kartona dobili igrači gostiju! Prvo je Blind bio neoprezan i bio isključen radi faula, da bi Veltman minutu kasnije igrao rukom, a sudac pokazao na penal i dao mu drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton! Jorginho je zatim još jednom zabio iz penala, a samo tri minute kasnije domaći su stigli do izjednačenja!

Foto: DAVID KLEIN

Zabio je mladi James za erupciju oduševljenja u Londonu. Asistirao mu je Zouma, a Chelsea je furiozno krenuo po nevjerojatan preokret i pobjedu. I skoro su uspjeli. Svi su već bili na nogama, a onda je VAR ipak odlučio da je golu prethodilo igranje rukom i isti nije priznat!

Foto: EDDIE KEOGH

Do kraja utakmice imali su prilika za apsolutni preokret. Prvo je Onana skinuo udarac Willianu 15 minuta do kraja, da bi pred sam kraj susreta promašivali Hudson-Odoi te Batshuayi dva puta. Na kraju ima Chelsea i za čime žaliti, ali i ovako su napravili pravi mali podvig. Mateo Kovačić igrao je do 87. minute kad je umjesto njega ušao Michi Batshuayi.

Valencia srušila Lille

Lille je protiv Valencije vodio sve do 66. minute golom Osimhena, a onda je Parejo izjednačio iz penala. Potpuni preokret 'šišmiša' kompletiran je autogolom Soumaoroa (82) te golovima Kondogbije (84) i Ferrana Torresa (90) za potpuno rušenje gostiju (4-1). Za Lille je svih 90 minuta na lijevom boku odigrao Domagoj Bradarić koji je u 80. minuti dobio Domagoj Bradarić.