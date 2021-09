Britanac Lewis Hamilton fantastičnom vožnjom stigao je do pobjede na utrci za Veliku nagradu Rusije! Pilot Mercedesa pao je na sedmo mjesto odmah nakon starta, no do kraja je uspio odvoziti sjajnu utrku i doći do 100. pobjede u karijeri!

POGLEDAJTE VIDEO:

Frapantan je podatak da je drugoplasiranog Maxa Verstappena (Red Bull) ostavio iza sebe više od 50 sekundi, dok je treći Carlos Sainz Jr. (Ferrari) zaostao više od jedne minute. Četvrti je bio Daniel Ricciardo, peti Valtteri Bottas, šesti Fernando Alonso, a sedmi najveći gubitnik današnje utrke Lando Norris. Spomenimo i da je drugi vozač Ferrarija Charles Leclerc bio 15.

Šest krugova prije kraja Hamilton je napao Norrisa na vodećoj poziciji, no mladi Britanac je sjajno obranio prvo mjesto. Hamilton je posustao i činilo se da će Norris pobijediti...

A onda se otvorilo nebo i krenula je jaka kiša. Dva kruga prije kraja, Norris je izletio sa staze što je omogućilo Hamiltonu da ga pretekne bez da je odradio napad. Vozač McLarena vratio se na stazu, ali pao je vrlo nisko. Bio je na vodećoj poziciji većinu utrke pa na koncu završio tek sedmi.

Epilog je to pogreške u odabiru guma. Iako je vremenska prognoza najavljivala kišu, u McLarenu su riskirali i Norrisa ostavili na gumama za suho. Platili su cijenu loše taktike i onemogućili Landu prvu pobjedu u Formuli 1.

Nagrada za najboljeg vozača dana morala bi pripasti Maxu Verstappenu koji je uoči utrke mijenjao motor pa startao s posljednjeg mjesta, a na koncu stigao do drugog odmah iza Hamiltona.

Situacija u ukupnom poretku je sljedeća: Hamilton je na prvom mjestu s 246,5 bodova, drugi je Verstappen s dva boda manje dok je Valtteri Bottas na četvrtom sa 151 bodom ispred Landa Norrisa sa 133. Top 5 zatvara Sergio Perez sa 120 bodova.