UŽIVO Igra se po kaljuži, Amer Gojak uskočio umjesto More

NAJAVA

Inter je u nastavku sezone odigrao šest utakmica i ubilježio solidan uspjeh - po dvije pobjede, remija i poraza. Nesreća po Dinamo je što su te dvije pobjede stigle u dvije zadnje utakmice stoga Zaprešićani lidera prvenstva dočekuju u dobroj formi.

Uzevši u obzir to, varljivu formu Dinama i očajan travnjak u Zaprešiću, domaćinu se smiješi uzimanje još kojeg boda.

Naravno, ako Dinamo odigra ispod nivoa. To je teško za očekivati budući da je razlika između kvalitete neizmjerna. No, nikad se ne zna. U srcu Dinamove vezne linije sada više nema Nikole More koji je ozlijedio ligament koljena. Zamijenio ga je Amer Gojak.

Lider će morati odigrati jednu dobru utakmicu pod vodstvom Nikole Jurčevića kako ne bi kompromitirao prvenstvo. Očekuje nas susret s pregršt uzbuđenja uzevši u obzir sve faktore, a ponajviše vrlo loš teren.