Drugi naslov za nekad 'najpoželjnijeg protivnika u finalu' Petera Wrighta (51) ili, nakon dugog traženja, naslov svjetskog prvaka za nekadašnjeg najboljeg juniora svijeta, a danas već prekaljenog pikadista u samom vrhu i čovjeka koji je zablistao na ovogodišnjem velikom natjecanju - Michaela Smitha (31)? Odgovor na to pitanje dobit ćemo od 21 sat i 10 minuta u londonskoj Alexandra Palace.

Nakon što je 2020. napokon osvojio naslov pobjedom protiv Michaela van Gerwena (7-3), Wright nije uspio obraniti svjetski naslov već je iznenađujuće ispao u drugom kolu od Gabriela Clemensa (4-3), ali zato je sad zasjao. Nakon dugo godina ostao je bez podrške publike jer su se na njegovom putu našli - Englezi.

Tako je na startu dobio Ryana Meiklea (3-0), u drugom kolu slomio Damona Hetu (4-2), a na njegovu igru nije uspio odgovoriti ni 'Heavy metal' Ryan Searle (4-2). Najveće mu je probleme stvorio odlični 23-godišnji Callan Rydz koji je uraganski krenuo u meč, ali na kraju nije mogao pratiti iskusnijeg Wrighta pa je izgubio 5-4. U polufinalu smo gledali klasik i vjerojatno najbolji meč prvenstva do tad u kojem je 'Snakebite' pobijedio dobrog prijatelja i kolegu s kojim je osvojio reprezentativni naslov, Garyja Andersona s 6-4.

Izgleda odlično, prosjek je digao iznad 100, a iako se čini da mu ruka 'tu i tamo' zadrhti na izlazima, Wright je sve posložio. Podsjetimo, prije nego što je osvojio naslov prvaka 2020. godine, Wright je u finalima televizijskih (op. a. na taj se specijalan način dijele natjecanja u pikadu) nastupio 23 puta te pobijedio samo u četiri navrata u karijeri, a od tada je do danas je dodao još šest televizijskih naslova i skupio 30 ne televizijskih. Svojevremeno je nosio titulu 'najpoželjnijeg protivnika u finalu', ali Michael Smith se s time sigurno ne slaže.

Dok 'Snakebiteu' upečatljive modne kombinacije i frizure slaže supruga, engleski pikadist ne voli 'distrakcije' te suprugu Dagmaru Malczewsku s dva sina kod kuće. Za vrijeme pandemije smršavio je 15-ak kilograma te istaknuo kako mu je to uvelike pomoglo i na pikado planu, a prema zadnjoj anketi PDC-a, upravo je 'Bully boy' najpoželjniji pikadist među nježnijim spolom.

Nadimak seže još u dječačke dane kad je radio na farmi krava, a nekoliko se krava telilo te je on morao označiti novorođenčad, a to mu životinje baš i nisu dopuštale.

- Pokušavao sam sve 35 minuta u blatu 'do grla', a nakon što se vlasnik vratio i vidio da držim prste u nosu krave, a ona je na leđima, prozvao me 'bully boyem'. Tako je sve krenulo. Ali nisam nasilnik, nisam ni agresivna osoba, a kamoli nasilnik - rekao je Smith svojevremeno za The Sun.

Igrao je u finalu Svjetskog prvenstva 2019. godine i izgubio 7-3 od Michaela van Gerwena, a nakon toga je ispao u drugom kolu od Lukea Woodhousea (3-1) da bi godinu kasnije u prvoj rundi iznenađujuće izgubio protiv Jasona Lowea (3-1). No, sad je napravio veliki iskorak.

Izgledao je moćno od prvog kola - lako se obračunao s Ronom Meulenkampom (3-0), nakon toga i s O'Connorom (4-2), a do finala je imao izrazito težak put - i nije pokleknuo. Prvo je pobijedio ove sezone odličnog Jonnyja Claytona (4-3) pa 'skinuo' svjetskog prvaka Gerwyna Pricea (5-4), a zatim i ispratio s prvenstva Jamesa Wadea (6-3) i ušao u finale. Smireniji ne no ikad, više nema nepotrebnih ispada nakon loših bacanja, a možda je i jedan od razloga taj što mu se to rijetko događa na ovom prvenstvu.

Kladionice kažu da je blagi favorit Peter Wright s koeficijentom 1,90, dok je na pobjedu Smitha koeficijent 2,10. Zasigurno nas očekuje vrhunski meč i 'more 180-ki', a nadamo se kako ćemo kroz koju godinu moći navijati i za našeg Borisa Krčmara dalje od prvog kola, jer je ove sezone ispao na prvoj prepreci od Adama Hunta (3-0).

Pobjedom ili porazom Wright ne može preskočiti trenutno prvoplasiranog Pricea, a Smith je već došao s devetog na peto mjesto svjetske ljestvice. Pobjedom može postati treći pikadist svijeta i preskočiti velikon Nizozemca van Gerwena te tako dodatno pojačati iduću sezonu, a svoje mjesto u Premier ligi je vjerojatno već osigurao. Prijenos možete pratiti na programu Sportske televizije od 21 sat i 10 minuta.