Kladionicama je Bodo favorit protiv Dinama! Tko vjeruje u Hajduk, može dobro zaraditi

Još dvije utakmice dijele Dinamo do grupne faze Lige prvaka. Norveški prvak Bodo/Glimt na putu je "modrima" do skupine, a kladionice predviđaju da će to biti vrlo neizvjestan dvomeč.

POGLEDAJTE VIDEO:

Norvežani su domaćini u prvoj utakmici u utorak i kladionice su im dale ulogu favorita. Na njihovu pobjedu tečaj iznosi 2,30, a na Dinamo 3,00. Remi se cijeni s 3,50.

Za ukupan, pak, prolaz favorit je Dinamo. Tečaj na ulazak hrvatskog prvaka u skupinu Lige prvaka jest 1,65, a na Bodo 2,10.

Dva dana kasnije, u četvrtak, na redu je Hajduk. Splićani u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige gostuju kod Villarreala, ali ne na El Madrigalu, već na stadionu Levantea, 60 km dalje u Valenciji.

Španjolci su veliki favoriti unatoč neutralnom terenu, kladionice njihovu pobjedu vrednuju s 1,30. Tko vjeruje Hajduku, može dobro zaraditi jer tečaj se vrti oko 9,50.

Plasman Hajduka u skupinu Konferencijske lige, uoči prve utakmice, bio bi također veliko iznenađenje, ukrašen koeficijentom 4,00. Villarrealov prolazak iznosi 1,20.

Najčitaniji članci