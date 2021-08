Genk, Austria Beč i - West Ham. To su Dinamovi protivnici u ovogodišnjoj sezoni Europske lige. Istina, moglo je i puno lakše kada usporedimo s prošlogodišnjom skupinom, no trener Damir Krznar ne zamara se time. Ovaj Dinamo je pokazao da može bilo koga pobijediti u Europi.

Dva dana prošla su od utakmice sa Šerifom, ali gorčina je i dalje prisutna. Bila je to sjajna prilika preko moldavske momčadi izboriti još jedan nastup u elitnom klupskom natjecanju i što je najvažnije, financijsku injekciju od 24 milijuna eura, no Dinamo je bitku za Ligu prvaka izgubio Tiraspolu gdje su ga domaćini razbili s 3-0.

Što je, tu je, u Maksimirskoj 128 ne tuguju puno jer su ostvarili svoj glavni cilj, a to je grupna faza Europske lige. To je natjecanje u kojemu su prošle godine senzacionalno srušili Tottenham i probili se do četvrtfinala, a dvije sezone ranije zapeli su u osmini finala protiv Benfice. Ove sezone nadaju se napraviti korak više, no bit će puno teže. Europska liga broji 32 kluba, više nema šesnaestine finala, a protivnici su itekako ozbiljni.

I bez obzira na sjajne uspjehe prethodnih sezona u Europskoj ligi, kladionice i dalje ne vjeruju Dinamu. Istina, 'modri' su ostali bez Lovre Majera, izvjesno je kako će momčad napustiti i Kristijan Jakić, ali to je i dalje većinskim dijelom momčad koja je čudesno razbila Tottenham 3-0.

Dakako, West Ham, koji vrijedi 283 milijuna eura, duplo više od Dinama, glavni je favorit za pobjednika skupine, a ujedno i jedan od favorita za osvajanje natjecanja. S druge strane, kladionice predviđaju kako će 'modri' proći u eliminacijsku fazu, ali s drugog mjesta. Ako mislite da hrvatski prvak može i do prvog mjesta, koeficijent je 4.50. Naravno, ne bi bilo loše niti treće mjesto koje vodi u eliminacijsku fazu Konferencijske lige.

Što se tiče ukupnog plasmana, Napoli, Leicester i West Ham su glavni favoriti za naslov, a Dinamo nije niti među prvih 10. Kladionice su opet podcijenile 'modre' pa su ga stavile kao 16. favorita za osvajanje Europske lige. Ispred hrvatskog prvaka su i Galatasaray, Celtic, PSV, Rangers, Betis, Bayer... Ako ste uvjereni da plavi mogu do čuda, mogli biste napuniti novčanik jer je koeficijent za osvajanje 100.

No, sjetimo se samo, bilo je podcjenjivanja i prošle sezone uoči uzvratne utakmice protiv Tottenhama pa znamo svi što je Dinamo napravio. Pa neka tako bude i ove sezone...