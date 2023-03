Kladionice su opet podcijenile Stipu: Jones je ogromni favorit

Dugo se govorilo o tom meču, a sve je dobilo potvrdu nakon što se Jon 'Bones' Jones (35, 27-1-1) na najbolji mogući način vratio u kavez i u prvoj rundi gušenjem giljotinom slavio protiv Ciryla Ganea (32, 11-2) i postao prvak teške kategorije. Tu je titulu trebao napasti još kad je ona bila u vlasništvu američkog borca hrvatskih korijena Stipe Miočića (40, 20-4) koji se posljednji put borio prije dvije godine i izgubio od Francisa Ngannoua (36, 17-3).

To se tad nije dogodilo, ali ono što su ljubitelji slobodne borbe dugo iščekivali dobilo je i potvrdu - Stipe i Jones će na ljeto u kavez, po mnogima najbolji borac svih vremena i sigurno najbolji poluteškaš protiv najboljeg teškaša u povijesti UFC-a. No, kad su u pitanju kladionice, za njih to nikako nije okršaj najboljeg protiv najboljeg.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC10 u Ljubuškom

Naime, na pobjedu Miočića koeficijent je bio 2.70, ali ubrzo je porastao sve do 3.85. S druge je strane Jon Jones uvjerljivi favorit te je na njegovo slavlje koeficijent 1.30. Toliki je bio koeficijent na pobjedu Manchester Cityja u gostima kod posljednjeplasirane momčadi Premiershipa Bournemoutha gdje su na poluvremenu 'građani' imali 3-0, a na kraju je rezultat bio 4-1.

Stipe imao velikih problema s okom

Navodno je plan da će se boriti na UFC 290 priredbi koja je na rasporedu 8. srpnja u T-Mobile Areni u Las Vegasu. Stipe je pet godina stariji od Jonesa i trenutačno je on u situaciji kakvoj je bio Jones, odnosno već ga neko vrijeme nije bio u kavezu. No, ring rust (op. a. dugo izbivanje iz kaveza) nije smetao 'Bonesu', a vidjet ćemo kako će na to sve reagirati Stipe.

Imao je problema s okom nakon mečeva s Danielom Cormierom (43, 22-3-1), a morao je na dužu pauzu nakon što ga je nokautirao 'Predator' i oduzeo teškaški pojas. Sigurno da je, s obzirom na odnos UFC-a prema njemu, Stipe 'gladan' pobjede, a jesu li kladionice bile u krivu saznat ćemo za nekoliko mjeseci.

