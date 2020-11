Kladionice: Wolfsberger favorit protiv Dinama! Tko će u prvih 11

<p><strong>Mario Gavranović </strong>u sjajnoj je formi. Zabio je deset golova za <strong>Dinamo</strong> ove sezone, jedan u Europi Flori, devet u hrvatskoj ligi i najbolji je strijelac. Veliki je hendikep njegov izostanak protiv Wolfsbergera u četvrtak.</p><p>Ostao je Mario u <strong>Zagrebu. </strong>Oporavlja se za iduću utakmicu protiv Feyenoorda 3. prosinca. Osjetio je mišić, točnije ložu u Gradskom vrtu protiv Osijeka. Bio je na pregledu u utorak i ima malu rupturu. Nije spreman. S njim se neće riskirati, ako sve bude dobro, on bi trebao biti spreman za Rotterdam.</p><p>Zoran Mamić je razmišljao i o tome da zaigra kao u Osijeku, u napadu s Gavranovićem i Petkovićem, ali Mario je ostao u Zagrebu. To znači da će vjerojatno sam u vrhu napada biti hrvatski reprezentativac. Bruno se u Klagenfurtu mora paziti i trećeg žutog kartona. Jedini je dinamovac kojemu zbog žutih kartona prijeti suspenzija za iduće kolo.</p><p>Austrijanci su po kladionicama blagi favoriti. Koeficijent na njihovu pobjedu je 2,30, na remi je 3,30, a na Dinamo je tri.</p><p>Wolfsberger je, kao i Dinamo, imao puno problema s koronom. U posljednjem je kolu pobijedio Altach 2-0 u gostima. Vratio mu se najbolji igrač, kapetan Michael Liendl. Bit će u puno jačem sastavu nego u Maksimiru.</p><p>Wolfsberger je u prva dva kola uzeo četiri boda, a onda je izgubio u Zagrebu. Remizirao je protiv CSKA i pobijedio Feyenoord, a Liendl je zabio četiri gola u te dvije utakmice. Podsjetimo, Dinamo jedini nije primio gol u Europskoj ligi u prva tri kola. U Zagrebu je protiv Austrijanca prije tri tjedna slavio 1-0.</p><p>Teško je reći u kakvom će sastavu istrčati u Klagenfurtu, ali ovo bi mogla biti jedna od varijanti: Livaković, Stojanović, Lauritsen, Gvardiol, Leovac, Franjić, Majer, Jakić, Ademi, Oršić, Petković.</p><p>Bit će par promjena u obrani u odnosu na utakmicu u Osijeku. Majer bi se trebao vratiti u prvih 11. On je ove sezone ponajbolji igrač Dinama, a u Osijeku nije igrao zbog bolesti.</p>