Klafurić: Žao mi je što nisam dočekao šansu u svom Dinamu

Legia je stigla do prvog trofeja u sezone, nogometaši Deana Klafurića u srijedu su u finalu Kupa s 2:1 bili bolji od prošlogodišnjeg osvajača Arke Gdynie.

Hrvatski trener i nasljednik Romea Jozaka tako je (ne)očekivano stigao do prvog ozbiljnijeg trofeja u svojoj karijeri, pokazao kako ima dovoljno znanja i kvalitete za vođenjem poljskog velikana. Legia sada kreće i po dvostruku krunu, a Klafurić je svoja razmišljanja i osjećaje podijelio s čitateljima Goala.

"Ma osjećam se fenomenalno, stvarno uživam u svemu što mi se događa ovdje. Ali, nemamo vremena za puno slavlja, već u nedjelju nas čeka još jedan 'finale', igramo veliki derbi s Jagielloniom, do kraja prvenstvene sezone ostala su još četiri kola, a nitko od momčadi s vrha više nema pravo na kiks" javio se iz Varšave za Goal trener Legije Dean Klafurić , pa nastavio:

"Kakvo je bilo slavlje? Skromno, baš skromno. Proslavili smo taj trofej na terenu, slavili smo malo i poslije utakmice, pa se odmah fokusirali na borbu za naslov prvaka. Igrači su svjesni u kakvoj smo svi skupa situaciji, znaju da sada nema vremena za prevelike fešte. Idemo prvo sve do kraja sezone odraditi kako treba, a onda će biti vremena i za takve stvari."

Legia je bila puno bolja, a onda u posljednjim sekundama primila gol. Je li tu bilo straha?

"Ne, Arka je svoj gol postigla doslovno u zadnjim sekundama desetominutne nadoknade, tako da nije bilo straha. I taj je gol bio slučajan, mi smo dominirali i bili bolja momčad. Žao mi je što nismo više napadali dubinu, to mi je daleko najbolje radio Antolić koji je iz jedne takve situacije mogao i zabiti nakon dodavanja Eduarda . Ali, bili smo potpuno dominantni, zasluženo stigli do ovog trofeja."

Ovo vam je prvi veliki trofej u karijeri, a takvi se zauvijek pamte...

"Ma normalno, ovo ću pamtiti do kraja života. Ali, pamtim ja i one male stvari, sretne detalje i uspjehe dok sam bio trener Udarnika iz Kurilovca ili izbornik ženske nogometne reprezentacije, tako da je sasvim sigurno kako ću i ovaj trofej pamtiti do kraja života."

Kako vaši igrači dišu prije samog finiša prvenstva?

"Najvažnije je da nismo nervozni, osjećam kako su pozitivno usredotočeni i fokusirani na sve ono što nas čeka. Svakodnevno ih upozoravam, tražim maksimalnu koncentraciju i fokus na svaku sljedeću utakmicu. Srećom, imam ovdje dovoljno iskusne igrače, pojedince koji imaju puno iskustva u ovakvim situacijama. Pa i lani se u Poljskoj o naslovu prvaka odlučivalo na sličan način, do zadnjeg su trenutka četiri kluba bila u borbi za naslov. Mirni smo i fokusirani, to mi je jako bitno."

A kakva je sada vaša pozicija u klubu? Postoji li mogućnost da i sljedeće sezone vodite Legiju ?

"Znam samo da imam ugovor do ljeta, uopće ne razmišljam o onome što će se tada dogoditi. Potpuno uživam u svakom trenutku svoga posla, ovakvu sam priliku čekao cijeli život. Žao mi je što takvu priliku nikada nisam dočekao na klupi svog Dinama , ali eto sretan sam i ovdje. Doista, sada samo želim pobjeđivati u svakoj utakmici, a onda ćemo vidjeti što će se događati na ljeto" završio je Klafurić .