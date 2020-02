'Klanovi u svlačionici? Ako ih bude, ja ću ih sam 'zadaviti'...'

Unatoč problemima oko sastava momčadi prorijeđene brojnim izostancima, trener Hajduka Igor Tudor bio je iznimno dobro raspoložen tijekom današnje press konferencije. Najprije je udijelio kompliment kolegici Mirti Šurjak za sjajno odrađeni posao vođenja programa tijekom proslave 109. rođendana Hajduka, a na sugestiju kako joj je mogao donijeti i ružu, zbog današnjeg Valentinova, poentirao je kako on Valentinovo ne slavi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Valentinovo je najveća prijevara na svijetu, to je američka konzumeristička priča koja nema veze ni sa čim – kazao je Tudor, a i Mirta se oduševila njegovim odgovorom.

- Slažem se. Ovo mi je veći kompliment i od buketa ruža...

Tako je odmah u drugi plan pala u vodu i priča koja je jutros uzburkala navijače Hajduka, a trebala je navodno i Tudora, vijest je to o navodnom odlasku Darka Nejašmića na posudbu, koju su svi u klubu demantirali neslužbeno, a Tudor i službeno tijekom današnjeg druženja s novinarima.

- Prvi puta čujem za to, izvijestili su me da je ta priča jako lijepo medijski lijepo popraćena, što je dobro zbog toga što je svaki igrač Hajduka bitan i najbolji, i to tako treba i biti - ironičan je bio Tudor i dodao:

- Što se tiče Nejašmića, već sam vam više puta rekao, a sada ću i ponoviti kako je on za mene najbolji na svijetu, kao i svi ostali igrači u mojoj svlačionici.

No nije na tome ostalo, upitan je Tudor i o špekulacijama kako je većina igrača iz jedne managerske agencije ili poslana na posudbu, ili ne trenira zbog bolesti, pa se nameće zaključak da u svlačionici Hajduka postoje nekakvi klanovi...

- Znači sam moram napasti doktora da ne radi dobro svoj posao?! Normalno je da i manageri i 'managerčići' navijaju za interes svog igrača, ali ništa više od toga. Kad prvi put osjetim da se tako nešto događa, ja ću prvi, figurativno rečeno, zadaviti sve. Jako sam budan, ne samo ja nego cijeli klub, jako smo oprezni na stvari koje su se možda i događale u prošlosti u Hajduku, ali se više neće događati. Nitko nije iznad Hajduka - zaključio je Tudor tu priču.

Unatoč dosta oštrom uvodu, ostatak press konferencije Tudor je imao osmjeh na licu i zračio zadovoljstvom.

- Atmosfera je super, što me veseli. Tako i treba biti. Malo smo imali problema s virozom kod nekih igrača, Stipe Radić ima slomljen nos, Mujakića nema zbog crvenog kartona, vidjet ćemo tko će od viroznih krenuti s nama na put... Nikako da standardiziramo našu zadnju liniju, ali imamo dvije utakmice bez primljenoga gola i to nas veseli, to je naša snaga, idemo u Koprivnicu rasti i dalje. Nismo došli zbog jedne ili dvije utakmice, nego da napredujemo u dužem razdoblju.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Tudor je upravo u Koprivnici zaradio najtežu kaznu u HNL-u, šest utakmica zbog verbalnog sukoba sa sucem Markom Matocom.

- Ne sjećam se i ne razmišljam o prošlosti niti o budućnosti, nego samo o sadašnjosti. Slaven je dobro organizirana momčad, trener im je dao glavu i rep, grade igru iz zadnje linije, napadaju protivničku obranu.... parirali su dobro i Rijeci i Dinamu, a porazi u tim utakmicama nisu mjerilo njihove kvalitete.

Nije se složio s konstatacijom kako mu je momčad pala u drugom poluvremenu utakmice s Lokomotivom.

- Vidim da se povećao broj 'stručnjaka' koji rade analize, pa svaki laik kaže da smo bili dobri prvo poluvrijeme, ali da smo u drugom pali... A ja vam kažem da smo u drugom poluvremenu istrčali 4.200 metara visokom ritmu, a samo se to računa u modernom nogometu, a u prvom 3.8000 metara. Nogomet je takav, postoje psihološki moment, tu je i kvaliteta protivnika... Mi smo na dobrom putu, u mojih 6-7 utakmica ovdje primili smo dva gola u prijateljskim utakmicama, i to je po meni bitno. Nije lako mijenjati navike i mentalitet igrača u mjesec – dva dana. Momci su to dobro prihvatili i sada idemo rasti dalje.

Za kraj je ostala priča o prijelaznom roku, odnosno o dolasku napadača koji je vezan ili nije s odlaskom Jaira.

- Nogomet je kompliciran, ne mogu dati odgovor na to pitanje jer ga ni ja ne znam. Kad sam govorio o prijelaznom roku i da ga treneri ne vole jer nemaju mir, mislio sam na izlazne transfere, zabrinjavaju me izlazni, a ne ulazni transferi... - zaključio je Tudor, koji će u Koprivnici po prvi put na raspolaganju imati Bugarina Dimitrova i mladog Vuškovića koji se vraća nakon loma ruke.