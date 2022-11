Kleinheisleru novi ugovor, a sad slijedi Hajduk: Nismo se ništa posebno pripremali za Livaju

Pobjeda protiv Dinama do maksimuma je igrače Osijeka napunila samopouzdanjem. Letjeli su terenom, pokazali da je kriza ostala u prošlosti i bez obzira na i dalje veliki zaostatak za 'modrima', mogli bi se uključiti u borbu za naslov.

A priliku da zasjednu na drugu poziciju imat će u subotu. Od 17.30 Osječani gostuju kod Hajduka u derbiju 16. kola.

- Ovaj tjedan je glavna tema bila dobra utakmica protiv Dinama. Bilo je bitno pripremiti igrače opet na tu razinu borbe. Čeberko ima problema s ozljedom, ne zna se još hoće li igrati. Svi igrači su na raspolaganju. Vidjet ćemo nakon treninga tko će igrati u prvih 11 - rekao je trener Osijeka Rene Poms.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Iako je magla smetala u drugom dijelu, Osječani su odigrali sjajno protiv Dinama. Agresivnost je bila na nivou, imali su više šansi, a jedna je donijela pobjedu. Ona Mierezova sa završnice. No, glavni izazov je takvu predstavu ponoviti na krcatom Poljudu.

- Igrali smo jako dobro protiv Dinama, nitko to nije očekivao, jako dobar posao smo napravili. Pripremali smo momčad na to. Jako puno emocija, dođe do pražnjenja. Kada se emocije splasnu, bilo je potrebno vratiti igrače na pravi put. l trebamo istu razinu mentalne pripreme, fizičke spreme, da imamo šansu za pobjedu protiv Hajduka. Vidjet ćemo kakva je situacija s Čeberkom. Možda će biti promjena. Neće puno, igrači su u jako dobrom stanju. Uvijek pričekam do zadnjeg treninga prije utakmice i tada donesem odluku. Imamo puno igrača u dobroj formi, na meni je da odaberem - rekao je Poms.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Kako odgovoriti na Hajdukovu agresivnost?

- To je ključ za nas. Protiv Varaždina je bio dobar primjer da kad nismo našem maksimumu što se tiče snage, mentaliteta, napada, bit će teško. Nije bitno s kim igramo, ako smo na maksimumu, možemo pobijediti bilo koga. Želim dovesti igrače na maksimum. To je naš cilj. Imamo sjajne igrače, ali samo s maksimumom možemo nešto napraviti.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Adrian Leon Barišić je na početku sezone bio izvan svih planova. No, ozljede nekih prvotimaca otvorile su mu put prema prvom sastavu. Nametnuo se i postao neprikosnoveni član prvih 11. Na njemu će biti najteži zadatak, zaustaviti Marka Livaju.

- O Livaji sve znamo. Prilazimo ovoj utakmici kao i svakoj drugoj, svaka ekipa ima kvalitetne pojedince, nismo se posebno pripremali za njega. Obratit ćemo pažnju, kad ide jedan na jedan, da moramo imati u podsvijesti da trebamo pomoći. Nismo radili ništa posebno što se njega tiče. Bitan je sto posto fokus i koncentracija. Tako ćemo ga timski zaustaviti, ne ja, Žaper, nego cijela ekipa.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Postao si standardni prvotimac?

- Ovo ljeto je bilo puno napisa o tome, puno naslova o mom transferu. Sada, kada je to prošlo, ne bih se vraćao na to. Neki su bili istiniti, neki lažni. Fokusiran sam na svoj put u Osijeku, poslije ćemo vidjeti.

Navijači Osijeka mogu mirno spavati. Laszlo Kleinheisler za mnoge je najbolji igrač bijelo-plavih, ugovor mu istječe sljedećeg ljeta, jako puno upita bilo je za njega, ali klub je već započeo s pregovorima oko novog ugovora. Također, njega bi trebao dobiti i Rene Poms, kojeg čelnici vide kao ključnu figuru Osijeka. Pregovore s njima preuzeo je predsjednik Ferenc Sakalj.





