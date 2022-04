Klinci Dinama pomeli Europu: Osvojili turnir pored Juventusa, Bayerna, Benfice, Porta i drugih

Dinamo već godinama briljira i dominira u mlađim kategorijama čak i na europskoj sceni. A to se sada i nastavlja. Mlađi limači "modrih", generacija rođena 2012. godine, osvojila je međunarodni turnir u Wertingenu (Augsburg). Lijepa vijest, no to još moćnije zvuči ako se zna daje na tom turniru sudjelovalo 70 momčadi, među ostalima Bayern, Bayer Leverkusen, Leipzig, Porto, Benfica, Juventus, Salzburg, Espanyol...

Zagrepčani su prohujali skupinom, u polufinalu s 1-0 svladali Juventus, dok je u velikom finalu s 1-0 "pao" Eintracht. Trener Jakov Guja u Njemačkoj je na raspolaganju imao 11 igrača, u Wertingenu su bili: Mislav Petener, Ivan Leko, Mark Marinov Mihaylov, Roko Drenski, Bruno Bošnjak, Maro Šeperac, Gabriel Luiz Santos Araujo, Vilim Posilović, Manu Vidmar, Jakov Đurić i Matej Klarić.

- Iskreno mi još nismo potpuno svjesni kakav smo uspjeh postigli, na turniru je sudjelovalo 70 momčadi. Bilo je ovo super iskustvo za sve nas, posebno za klince koji su imali priliku igrati protiv odličnih ekipa poput Juventusa, Salzburga, Espanyola... Bez obzira što se igralo u teškim uvjetima (po snijegu i blatu) mislim da smo pokazali odličan nogomet i na najbolji način prezentirali našu nogometnu školu. A ovi rezultati su samo još jedna potvrda da se u našoj školi jako dobro radi - kaže trener mlađih limača Jakov Guja.

Dinamo je na tom turniru odigrao 13 utakmica, upisao 12 pobjeda i jedan poraz. Zagrepčani su među ostalima rušili Salzburg (3-0), bečki Rapid (2-0), Bayer Leverkusen (1-0), Karlsruher (5-1), Juventus i Eintracht Frankfurt (obje po 1-0), dok su jedini poraz u skupini upisali od Espanyola (2-1).

I u ovoj generaciji ima zanimljivih imena. Gabriel Luiz Santos Araujo je sin nekadašnjeg prvotimca Dinama Etta, Mark Marinov Mihaylov je mlada bugarska nada, dok je Ivanu Leki stric - Ivan Leko. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i proslavljeni nogometaš Hajduka, danas trener kineskog prvoligaša Shanghaija SIPG. Jasno je, Dinamo i dalje ima stvarno lijepu budućnost...

Najčitaniji članci