Klizačica šokirala: 'Kolega me seksualno napastovao!' Rusi tvrde: To se dogodilo u Zagrebu

U rujnu je na društvenim mrežama objavila kako ju je 2023. godine na jednom natjecanju silovao klizač, a sad su se otkrili novi mučni detalji iz slučaja klizačice Solene Mazingue (21), Francuskinja koja nastupa pod zastavom Estonije.

Foto: Eric Bolte/REUTERS

- Nikad neću zaboraviti prošlu sezonu i to natjecanje. Izgledalo je kao i obično, ali se onda promijenilo jer me tog dana seksualno napastovao drugi sportaš. Zamrznulo se vrijeme, kao i moj glas. Šutjela sam tjednima, bila zatvorena u samoći i nisam se usudila progovoriti - tad je rekla.

Naime, tad još nije bio poznat identitet klizača koji je to napravio, a tad je njezin partner na ledu bio Jevgeni Gaidajenko, ali on nije bio počinitelj. Mjesec dana nakon objave je SAD susprendirao ruskog klizača Ivana Desjatova, a on je tek prije dvije godine počeo nastupati pod njihovom zastavom, a brzo se proširila informacija da je razlog njegove suspenzije seksualni napad.

Ruski Sport Express piše da se incident dogodio na Zlatnoj pirueti u Zagrebu, a Desjatov je tu nastupao s Isabellom Flores koju je oženio dvije godine prije toga, a kako kažu, prijeti mu zatvorska kazna.