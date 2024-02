Kljaić: Ovo je smrtna presuda našim trenerima, pa Sigurdsson ima 30.000 eura na mjesec!

Dagur Sigurdsson predstavljen je kao novi izbornik rukometne reprezentacije. Prvi stranac u povijesti hrvatskog rukometa sjeo je na klupu reprezentacije, a od Sigurdsson se očekuje jako puno. Prvo se od njega očekuje plasman na Olimpijske igre u Parizu, a zatim se očekuje i dobar rezultat na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine koje će se igrati u Hrvatskoj.

Sigurdssonov dolazak pokrenuo je brojne priče o tome treba li Hrvatskoj stranac na klupi, pogotovo jedan od najboljih trenera na svijetu. Jasno, ako je najbolji, onda puno i košta, a nitko ne garantira dobar rezultat. Sigurdsson je preporodio Njemačku, a upravo se to očekuje da napravi i od Hrvatske. Na konferenciji je istaknuo da mu je za to trebalo nekoliko godina.

Cijelu situaciju iskomentirao je i Nenad Kljaić na svom Facebook profilu. Njegov status prenosimo u cijelosti uz njegovo dopuštenje.

"Čestitam, gospodo iz HRS-a, pod vodstvom Zokija. Upravo ste donijeli smrtnu presudu svim hrvatskim trenerima. Doveli ste stranca (koji je dobar trener) i tako obezvrijedili sve naše trenere. Samo da vas pitam, što će se dogoditi ako na OI-ju u Parizu ne uzmemo medalju? Hoćete li vi konačno u kompletu dati ostavke? Jer ako ga plaćate 30.000 eura na mjesec i dajete mu ugovor na četiri godine, onda to znači da je pet do šest puta bolji trener od bilo kojeg našeg trenera. Jer ste sve dosadašnje trenere plaćali pet do šest puta manje od ovoga i kasnili ste im s plaćama po sedam, osam mjeseci i kad ste im dali otkaze, niste im isplatili ništa. Ovoga ćete morati isplatiti do kraja i ako ga potjerate. Najavljujete ga kao velikog Mesiju, isto tada su Srbi najavljivali Geronu pa su vidjeli kako su prošli. I nemojte prodavati maglu nakon OI-ja, ako ne uđemo u polufinale kako mu treba vremena itd... Za OI imaš pripreme minimalno 40 dana, što je dovoljno svakom pravom treneru da posloži i uigra momčad. Kad ćete vi jednom položiti račune? Organizirali ste dva SP-a i dva EP-a, a mi nemamo rukometni dom jer vama to nije bitno. Bitno vam je da ste pustili korijenje, gledate samo osobnu korist. I da vas pitam, tko stvara sve te silne igrače, sve ove godine iz baze od četiri milijuna stanovnika u uvjetima koji su daleko lošiji od bilo koje zemlje u EU. Ja bih najradije da Gobac bude izbornik i da na klupi s njim sjede Poljak, Gilja i Micko. On ionako misli da mu je svejedno tko je trener jer ionako zna više o rukometu od bilo koga i da može sve srediti sa sucima. A po današnjoj presici već vidim kupovanje vremena, kako mu je trebalo tri godine da posloži Nijemce, a šest do sedam godina za Japance. Vrijeme će sve pokazati"

Kljaić nam se javio nakon ovog statusa i detaljnije ispričao što misli o cijeloj situaciji.

- Što će se dogoditi ako on ne napravi rezultat? Što će se dogoditi ako ne uđe u polufinale Olimpijskih igara? Onda svi zajedno s Gobcem na čelu moraju dati ostavku. On je dobar trener, jako dobar trener, ali on nije pet puta bolji od naših trenera. Ovo može biti kraj za naše trenere jer ih se više neće shvaćati ozbiljno. Za Olimpijske igre imaš 40 dana priprema. Svaki trener koji zna raditi svoj posao posložio bi momčad i ušao u borbu za medalju - kaže bivši hrvatski reprezentativac. Kljaić se zatim osvrnuo na neke bivše izbornike:

- Nakon što su htjeli skrenuti pažnju s Goluže za izbornika su postavili Babića, a s njim Metličića i Balića. Gobac njih dvojicu baš ne voli i samo je čekao da im kaže: "Ja sam vam dao priliku". Trebali su dobiti otkaz još nakon Poljske, ali su tada došli do medalje. - rekao je Kljaić pa dodao:

- Hrvatska ima tri pozornice za predstavljanje rukometa. To su Zagreb, Nexe i reprezentacija. Zagreb je izvrtio sve moguće trenere, a sad više nemamo ni našeg trenera u reprezentaciji. Našim trenerima će padati cijena i neće ih se shvaćati ozbiljno. Naših trenera više nema nigdje, ali zato su Islanđani i Španjolci svugdje po Europi, a svi su učili od nas. - rekao je Kljaić i istaknuo još jednu stvar koja smatra da je problem za njega:

- Mi nemamo rukometnu dvoranu, a organizirali smo dva svjetska i dva europska prvenstva. Oni su novac od organizacije potrpali sebi u džepove umjesto da ulože u rukomet - zaključio je Kljaić