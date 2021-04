Odavno su već pretijesne vitrine Taekwondo kluba Marjan, u koje više ne staju pokali, plakete i medalje, a svaki dan pristižu nove, olimpijske, svjetske, europske...

U subotu je kolekciju Marjanovih medalja svojim trećim europskim zlatom obogatila Bruna Vuletić (21). Kadetsko europsko zlato osvojila je Bruna 2013. u kategoriji do 44 kilograma u Bukureštu, juniorsko europsko zlato 2015. do 52 kilograma u Daugavpilsu, a u subotu je u bugarskoj prijestolnici Sofiji kolekciju europskih zlata kompletirala u seniorskoj kategoriji do 62 kilograma. Ima Bruna i seniorsku svjetsku broncu iz Manchestera...

- Dolazim iz kluba koji već odavno osvaja medalje i iz kojeg su ponikla velika imena taekwondoa, tako da je moj uspjeh samo plod onoga što svi skupa radimo u klubu i medalje nas posebno ne iznenađuju. Svaka medalja je motiv za napredak onima koji dolaze - kaže simpatična Bruna, koja za svoj Taekwondo klub Marjan ima samo riječi hvale:

- Čast je i privilegija biti dio ovako dobro organiziranog kluba koji brine o svim detaljima. Od trenera, preko fizioterapeuta, psihologa, nutricionista..., cijeli tim stručnjaka nam je na raspolaganju i u takvim uvjetima teško je ne uspjeti. Mi u klubu imamo dovoljno jaku konkurenciju koja nas sve tjera da budemo bolji i uspješniji.

Brunin uspjeh tim vrjedniji kad se zna da nije prošla pripreme u Makarskoj.

- Uoči priprema svi smo morali odraditi testiranja na koronu i moj nalaz je bio pozitivan. Morala sam u izolaciju deset dana, tako da nisam ni išla na pripreme. Srećom, simptoma gotovo da nisam ni imala pa sam mogla trenirati kod kuće. Nije isto trenirati sam kod kuće i na pravom treningu, sa sparing partnerima, ali na koncu sam ipak osvojila zlato.

Obzirom da se natječe u kategoriji do 62 kilograma, Brunu uskoro očekuje važna odluka. Naime, na Olimpijskim igrama djevojke se natječu u kategorijama do 57 ili do 67 kilograma, što znači da će ona morati skinuti ili se udebljati pet kilograma, što samo na papiru izgleda lako.

- Moja je želja nastupiti na Olimpijskim igrama, po mogućnosti već u Parizu 2024 godine, no još nisam odlučila o kategoriji u kojoj ću se natjecati. Za sada sam bliža odluci da to bude teža kategorija, do 67 kilograma, ali konačnu odluku tek treba donijeti.

Odluku će donijeti u dogovoru s trenerom Veljkom Laurom Šišom i izbornikom Tonijem Tomasom, no neće joj biti lako. Naime, u kategoriji do 67 kilograma natječe se i njena klupska kolegica i prijateljica Matea Jelić, koja će nastupiti na OI u Tokiju ove godine, a mjesta ima samo za jednu... No za odluku i za pripreme ima vremena. Bruna nam je otkrila i koja je tajna uspjeha velikog broja djevojaka iz splitskog Marjana.

- Sve je u radu i treningu. Konkurencija u klubu je jaka i nekad nam je teže biti najbolji u klubu nego na prvenstvu, a trenira se maksimalno. Često i sa starijima i jačima od sebe, ali i s muškima. Oni nas baš istuku, zbog toga i jesmo tu gdje jesmo - kaže Bruna, a na primjedbu kako bi na ovu rečenicu mogle reagirati udruge za zaštitu žena, spremno odgovara:

- Mislila sam na sportsku tučnjavu, na trening, naravno... Muškarci su brži i jači, a pogotovo jače udaraju od nas cura. Nakon sparinga s muškima ili s curama iz viših kategorija, udarce cura iz svoje kategorije uopće ne osjećamo. Sve je to normalno, dio treninga, da bi napredovao moraš trenirati i boriti se s jačima i težima od sebe. Zbog toga smo i tako uspješne - pojašnjava Bruna, koja je studentica druge godine Kineziologije:

- Upisala sam smjer Kineziterapija, na žalost nemam previše vremena za učenje ali od kad je nastava 'online' ipak se lakše snalazimo. Svakodnevni treninzi iscrpljuju pa mi uvijek nedostaje vremena za šetnju i izlete u prirodu sa svojim psićima...