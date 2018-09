Klopp: Iskoristili smo Neymara, igrali smo po njegovoj strani...

Liverpool je u šokantnoj završnici uspio doći do 3-2 pobjede protiv PSG-a na Anfieldu. Redsi su do 2-0 prednosti došli golovima Sturridgea i Milnera, a gosti su do izjednačenja došli preko Meuniera i Mbappea. Heroj domaćina bio je Firmino koji je zabio u 92. minuti i tako se pokazao kao pravi džoker s klupe (ušao u 72. minuti).

- Bilo je jako važno da dobro krenemo, a to smo i napravili. PSG je ušao u utakmicu sa promijenjenim sistemom, igrali su sa Neymarom lijevo te Di Marijom između beka i stopera, što nije bila loša ideja - započeo je Klopp pa nastavio:

- Morali smo držati koncentraciju i u tome smo uspjeli. Pokrivali smo puno prostora i posebice koristili prostor na desnom krilu jer Neymar je igrač svjetske klase, ali on nije obrambeni igrač i upravo to smo pokušali iskoristiti - dodao je trener Liverpoola pa se osvrnuo na nastup Sturridgea koji je zaigrao umjesto Firmina:

- Bila je ovo jako važna utakmica za nas. Posebno za Sturridgea, ne pamtim da je ikada bio ovako dobar! Bilo ga je po cijelom terenu... U Parizu će biti teško, ali danas smo zaslužili sva tri boda i zbilja sam zbog toga sretan.

Daniel Sturridge bio je presretan što je na ovakav način pridonio svojoj momčadi u tako bitnoj utakmici:

- Posljednji puta sam započeo u Ligi prvaka kada sam slavio u finalu s Chelseajem 2012. godine. Još smo u ranoj fazi natjecanja, ali naravno da sam presretan golom, zahvale idu i Robertsonu koji mi je odlično dodao.

Trener PSG-a Thomas Tuchel tvrdio je kako poraz njegove momčad nije bio zaslužen, a da je Neymaru bilo posebno teško protiv Liverpoolove obrane:

- Mislim da rezultat nije ogledalo naše igre. S Draxlerovom šansom pred kraj utakmice smo imali odličnu priliku da dođemo do pobjede. Rezultat nije niti logičan niti korektan. Igrali smo s puno hrabrosti i mentalne snage - rekao je njemački trener nakon utakmice pa prokomentirao razočaravajući nastup Neymara:

- Nije bilo puno prostora za Neymara. Liverpool se kvalitetno branio, a jedinu priliku imali smo preko bokova. No, ne bih se sada bavio taktičkim analizama, nego bih pohvalio mentalnu snagu svoje momčadi. Jer, kad igrate na Anfieldu, morate imati jako puno samopouzdanja da pružite ovakvu igru!